陸軍大量採購加熱式餐盒 漢光實兵參演官兵人人吃得到

陸軍今年大量採購加熱式餐盒，光演訓所需就採購29萬4665餐分，今年漢光演習實兵操演光後備部隊就動員2萬人，參演者都吃得到。

國防部表示，今年加熱式餐盒依預先屯儲、救災配糧原則，採購機動、一般部隊及高山站台等偏遠部隊所需屯儲日分，另加計防災、救災所需數量屯儲，參考以往採購單價編列所需預算，計1億2287萬6000元。

國防部說，加熱式餐盒以預置屯儲及防汛救災使用，年度預算編列1億2287萬6000元預劃採購43萬4138餐分，優先屯儲高山、偏遠及外離島5萬2047餐分、天然災害預屯8萬7426餐分、演訓任務29萬4665餐分。各高山及偏遠地區包括雪山、樂山、大漢山、東、南沙等地雷達站台、作業隊，按編制人數辦理採購屯儲，以提供補給不易、道路易中斷等區域預先屯儲所需。官員說，今年漢光實兵參演官兵都吃得到。

此案加熱式餐盒採購成本分析，包含廠商調理包、米飯包、小菜等廠商直接成本，及加熱工具、包裝、檢驗及本外島運輸費用等間接成本，陸軍經商情訪查訂定單價，並採最有利標方式評選優良廠商承製。

陸軍司令部說，加熱式餐盒相較於市售加熱商品，有內容物分量較多、口味選擇多元，包括6葷2素，與外箱採防潮防水包裝等，且運費成本亦因大量採購及批次運送，較民間運輸成本更低廉。陸軍會針對2025年度加熱式餐盒採購單價，持續蒐整及辦理商情訪查，就內容物調理包、米飯及副菜實施評估，並納入加熱組合、包裝材料及相關儀器檢驗成本估算合理單價。