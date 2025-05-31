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傳美施壓台加碼軍購 林沛祥提三點前提否則免談

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委林沛祥。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委林沛祥。圖／聯合報系資料照片

據「路透社」報導，美國計畫擴大對台軍售，將超越美國總統川普的第一任期水準，同時美方也正施壓台灣在野黨，別阻擋國防預算。國民黨立委林沛祥今指，這是干預他國內政，如要加碼軍購，他認為必須建立在三點前提，第一點，前債要能夠清光；第二點，武器的使用訓練到位；第三點，掮客貪汙要咎責。

針對傳美國有意要我國加碼軍購，林沛祥說，美國這次特地在路透社發表說，台灣應該提高軍購的事情。這件事是很明顯的在民主國家裡犯的大忌，也就是干預他國內政。如果是兩個正常交流友好的民主國家，萬萬不能出現這樣子干預他國內政的事情。

林沛祥認為，如果要讓台灣能夠再加碼軍購，花人民的納稅錢的話，有三點須先釐清。第一點，前債要能夠清光，也就是之前我方買的武器要能夠到位之後，我方再繼續購買。

林沛祥表示，第二點，這些武器的使用方式，這些武器的使用訓練必須到位，我國軍必須能夠正確使用這些武器，才有買這些武器的價值。

林沛祥指出，第三點，之前的雷神之類的掮客所做的貪汙、腐敗、舞弊的事情，這些款項是否已經繳回中華民國？中間到底發生什麼事情，應該咎責清楚之後，再繼續務實討論對美國軍購的案子。

此外，針對行政院所提的636億追加預算一事，林沛祥表示，要解決問題，必須是雙方要有互信基礎跟解決問題的誠意。此次追加預算的源頭因為行政院直接違法，刪除地方一般性的補助款，若要讓在野聯盟心甘情願審查追加預算，應把本已刪除的預算恢復，之後再來討論如何追加減預算，讓中央政府能夠正常運行。

軍購 貪汙 美國 林沛祥 掮客 國防預算

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