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端午連假12共機9共艦出海 艦載直升機再現身東部空域

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國防部統計，從昨日到今日清晨為止，共計偵獲共機12架次，共艦8艘及公務船1艘在台海周邊活動，其中10架次共機曾跨越海峽中線進入我北部、西南及東部空域活動。圖／國防部提供
國防部統計，從昨日到今日清晨為止，共計偵獲共機12架次，共艦8艘及公務船1艘在台海周邊活動，其中10架次共機曾跨越海峽中線進入我北部、西南及東部空域活動。圖／國防部提供

端午連假登場，國防部表示，從昨日清晨到今日清晨6時為止，共計偵獲共機12架次、共艦8艘、公務船1艘持出海擾台。國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。

國防部統計，從昨（30）日清晨到今（31）日清晨6時為止，共計偵獲共機12架次，共艦8艘及公務船1艘在台海周邊活動，其中10架次共機曾跨越海峽中線進入我北部、西南及東部空域活動。

根據軍方公布的航跡示意圖，從昨天上午9時10分到下午4時50分為止，發現中共戰鬥機及無人機計3架次在台海中線沿線活動，其中1架次跨越中線進入我北部空域。

同時，從上午8時25分到晚間8時15分，發現共軍戰鬥機、直升機計7架次進入我西南空域活動。

另外，昨天下午3時到5時在台灣東北方空域、以及昨日上午8時05分到中午11時15分在東南部外海，分別發現疑似共軍艦載直升機起飛活動。

海峽中線 國防部 台海 共軍

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