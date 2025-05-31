美防長香格里拉演說：中國威脅迫在眉睫 美不會讓印太盟友獨自面對

美國國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）31日首次出席新加坡香格里拉對話。在演說中，他強調美國不會讓印太地區盟友獨自面對中國日益加劇的軍事與經濟壓力。他表示，華府將加強海外防衛，以應對五角大廈認定北京迅速升高的威脅，特別是陸方對台灣的侵略性姿態。

美聯社報導，赫塞斯主題演講時表示，鑑於中國大陸近期多次進行軍演，模擬封鎖台灣，中共解放軍「正為真實行動排練」。他說：「我們不會粉飾太平，中國構成的威脅真實存在，而且可能迫在眉睫。」

赫塞斯指出，中國大陸不再只是增強軍事力量以攻占台灣，而是「每天都在積極為此訓練」。他也批評陸方在拉丁美洲的野心，特別是試圖加強對巴拿馬運河的影響力，並重申前幾屆美國政府所做出的承諾，即加強美國在印太的軍事能力，以提供更強大的威懾力。

雖然歐巴馬和拜登政府都曾承諾重返太平洋，甚至在達成新的軍事協議，但全面轉向始終未真正落實。相反，美國印太軍事資源經常被調往中東與歐洲，以支援當地的需求，尤其自烏克蘭與加薩戰爭爆發以來更是如此，川普總統第二任期開始後，情況依然未見改善。

有人提問，若印太地區是美國的優先戰區，為何仍調離這些資源，赫塞斯沒有正面回應，但表示為了防禦葉門叛軍的飛彈攻擊，以及加強防範非法移民進入美國，轉移資源有其必要。

多年來，印太各國夾處於美中之間，一直試圖在兩強之間維持平衡。但赫塞斯警告，同時尋求美國的軍事支持和中國的經濟支持，這種兩面下注潛藏風險。他表示，「要提防中共（CCP）想利用這種糾葛來攫取籌碼。」

美聯社指出，中國大陸通常會派國防部長出席香格里拉對話，但今年因冷落美方及對川普發動的關稅戰表達不滿，中國大陸國防部長董軍上並未現身。美國代表團表示，他們打算善加利用這一點。赫塞斯說：「我們今早來了，有些人沒來。」

赫塞斯並敦促印太各國，將國防開支增加到相當於GDP 5%的水準，即美方目前正要求歐洲國家承擔的比例。他說，「我們都必須盡自己的一份力。」並強調，美國對印太國家的支持承諾，不會以當地政府須在文化或氣候議題上與西方接軌為前提。