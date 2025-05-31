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空軍機動雷達將完成首套性能提升 頂平系統中科院研發

聯合報／ 記者洪哲政/台北即時報導
機動式的AN/TPS-117遠程預警雷達曾在漢光演習中推進到北海岸戰術陣地執行戰備任務。記者洪哲政/攝影
機動式的AN/TPS-117遠程預警雷達曾在漢光演習中推進到北海岸戰術陣地執行戰備任務。記者洪哲政/攝影

空軍機動式的TPS-117機動雷達正進行性能提升，下（6）月底前將完成第一套提升工程。但空軍需要的「加速部署」自動頂平系統，美方索價甚高，因此委託中科院研製。

機動雷達所謂自動頂平系統（Auto-Leveling Mechanism），是一種定位架設，移動就位後能快速控制四足高度，將基座平衡，以消除偏移角，便於雷達運作。TPS-117雷達平時部署在固定陣地，戰時會疏遷至預備陣地接戰。

空軍司令部表示，針對機動雷達性能提升案，為符合本島地理環境及未來作戰需求，除委雷達原廠洛馬公司解決消失性商源問題外，針對現役TPS-117機動雷達4套及FPS-117固定雷達3套執行性能提升作業，現美方刻正執行第1套TPS-117機動雷達性能提升作業，預計於今（2025）年第2季前完工。

空軍說，為提升空軍戰備存活率，先前請原廠洛馬公司提供針對TPS-117機動雷達加速部署提供解決方案，經回復現有裝備為標準構型，無構改方案可符合空軍需求，且原廠回復如須構改研發費用初估為1000萬美元，研發期程較為冗長亦無法符合空軍換裝時程。

空軍表示，考量中科院針對國軍機動裝備研發自動頂平系統技術純熟，因此委請中科院研製此案機動雷達輔具，包括天線基座頂平系統等，以利縮短部署時效，提升戰場存活率。

空軍司令部同時表示，空軍所屬可攜式衛星定位導引防護系統、電磁脈衝防護及TPS-75V雷達誘標系統等3項，主要目的為降低敵運用衛星導引武器、電磁脈衝彈及反輻射飛彈對戰管陣地攻擊所造成的損害，全案執行年度為113至117年，因涉及與主雷達介面整合及營區設施配置等機敏資訊，因此空軍續委由中科院執行修維護工作。

空軍說，將持續依委修協議書戮力督管中科院執行「可攜式衛星定位導引防護系統、電磁脈沖防護及TPS-75V雷達誘標系統」等3項裝備維護案，提升雷達陣地存活率。

馬公 空軍 中科院

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