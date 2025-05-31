美擬擴大軍售要在野黨不要擋？黃國昌：不具名放話對台美合作不健康

美國政府擬擴大對台軍售規模，力道有望超越川普第一任期，也傳出美喊話在野黨不要阻擋增加國防預算。民眾黨主席黃國昌今天參加龍舟賽後受訪表示，到目前都沒有收到任何行政部門對美軍事採購預算的提案，他們支持國防自主、增加台灣自我防衛力，會站在人民立場監督，他認為不具名放話，對台美合作不健康。

媒體提問美擴大對台軍售規模，也傳出要在野黨不要擋一事，黃國昌表示，剛剛問題都是用似乎或好像，比較難回答這種似乎或者好像的問題。

黃國昌強調，到目前為止還沒有收到行政部門任何針對對美軍事採購要增加預算的提案，也沒有看到我國的行政官員有任何人出來做這樣表示，如果真的有這樣子需求，請行政團隊無論是總統還是行政院長，正式向國人說明，要多少金額、要採購什麼項目。

黃國昌說，台灣民眾黨向來支持台灣國防自主，也支持增加台灣的自我防衛力量，但無論如何，最後都是會站在人民立場，理性、嚴格的監督與把關

被問到有感受到美方壓力？黃國昌直言「沒有」，從來沒有來提，台灣軍事採購是一個耗費極高、非常嚴肅的課題，用這種方式來炒作恐怕不是很適當，對台美未來更緊密合作，與人民對國防預算理性審查、監督、把關，都不是一個太健康的事情。