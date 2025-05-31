快訊

「阿積電」傳進軍中東！網友炸鍋：沙丘台積電、高雄阿蓮要噴？

柯建銘代中選會預告？發文「7月26日、8月23日」罷免投票

就是現在！快去取「午時水」…命理師曝：端午5大轉運妙招

美擬擴大軍售要在野黨不要擋？黃國昌：不具名放話對台美合作不健康

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
民眾黨主席黃國昌率領新北市議員陳世軒等人參加新北市議長盃龍舟賽。記者葉德正／攝影
民眾黨主席黃國昌率領新北市議員陳世軒等人參加新北市議長盃龍舟賽。記者葉德正／攝影

美國政府擬擴大對台軍售規模，力道有望超越川普第一任期，也傳出美喊話在野黨不要阻擋增加國防預算。民眾黨主席黃國昌今天參加龍舟賽後受訪表示，到目前都沒有收到任何行政部門對美軍事採購預算的提案，他們支持國防自主、增加台灣自我防衛力，會站在人民立場監督，他認為不具名放話，對台美合作不健康。

媒體提問美擴大對台軍售規模，也傳出要在野黨不要擋一事，黃國昌表示，剛剛問題都是用似乎或好像，比較難回答這種似乎或者好像的問題。

黃國昌強調，到目前為止還沒有收到行政部門任何針對對美軍事採購要增加預算的提案，也沒有看到我國的行政官員有任何人出來做這樣表示，如果真的有這樣子需求，請行政團隊無論是總統還是行政院長，正式向國人說明，要多少金額、要採購什麼項目。

黃國昌說，台灣民眾黨向來支持台灣國防自主，也支持增加台灣的自我防衛力量，但無論如何，最後都是會站在人民立場，理性、嚴格的監督與把關

被問到有感受到美方壓力？黃國昌直言「沒有」，從來沒有來提，台灣軍事採購是一個耗費極高、非常嚴肅的課題，用這種方式來炒作恐怕不是很適當，對台美未來更緊密合作，與人民對國防預算理性審查、監督、把關，都不是一個太健康的事情。

黃國昌 軍售 美軍 國防預算

延伸閱讀

核三重啟公投 黃國昌促全黨動起來推平台串連各界

「根本沒人對他叫囂」 范雲酸：黃國昌又在偷改記憶

影／黃國昌南下考察興達電廠爭議 曾文生親自滅火

李俊俋遭爆公務車送愛犬美容 黃國昌：還有羞恥 就知所進退

相關新聞

美防長香格里拉演說：中國威脅迫在眉睫 美不會讓印太盟友獨自面對

美國國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）31日首次出席新加坡香格里拉對話。在演說中，他強調美國不會讓印太地區盟友獨...

美擬擴大軍售要在野黨不要擋？黃國昌：不具名放話對台美合作不健康

美國政府擬擴大對台軍售規模，力道有望超越川普第一任期，也傳出美喊話在野黨不要阻擋增加國防預算。民眾黨主席黃國昌今天參加龍...

端午連假12共機9共艦出海 艦載直升機再現身東部空域

端午連假登場，國防部表示，從昨日清晨到今日清晨6時為止，共計偵獲共機12架次、共艦8艘、公務船1艘持出海擾台。國防部強調...

空軍機動雷達將完成首套性能提升 頂平系統中科院研發

空軍機動式的TPS-117機動雷達正進行性能提升，下（6）月底前將完成第一套提升工程。但空軍需要的「加速部署」自動頂平系...

海巡尋獲雷虎失聯無人艇 懸賞金20萬怎麼給？掀網友熱議

雷虎科技一艘具「匿蹤」功能的2米無人艇日前在花蓮外海失聯，雷虎祭重金懸賞20萬元，海巡署昨在新北市澳底外海尋獲，雷虎科技...

路透：美擬擴大對台軍售 金額超過川普首任期的5521億　

路透卅日獨家報導，兩位匿名美國官員說，鑑於中國大陸加大對民主台灣的施壓力道，美國計畫將對台軍售的程度超過川普第一任，作為嚇阻中國作為的一環。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。