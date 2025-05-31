中共21機艦船台海周邊活動 國軍嚴密監控

國防部表示，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲共機12架次，其中10架次逾越海峽中線進入北部、西南及東部空域，並偵獲共艦8艘、公務船1艘，總計中共21機艦船持續在台海周邊活動，國軍嚴密監控與應處。

根據國防部今天公布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，昨天上午9時10分至昨天下午4時50分，在台灣海峽空域偵獲中共3架次主戰機及無人機，其中1架次逾越台灣海峽中線。

國軍於昨天上午8時25分至昨天晚間8時15分，在台灣西南空域偵獲中共7架次主戰機及直升機；國軍亦於昨天下午3時至昨天下午5時在台灣北部空域偵獲中共1架直升機，另於昨天上午8時5分至昨天上午11時15分在台灣東部空域偵獲中共1架直升機。

國防部指出，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。