路透：美擬擴大對台軍售 金額超過川普首任期的5521億　

路透卅日獨家報導，兩位匿名美國官員說，鑑於中國大陸加大對民主台灣的施壓力道，美國計畫將對台軍售的程度超過川普第一任，作為嚇阻中國作為的一環。

該報導稱，若美國對台軍售真的增加，可減輕外界就美國總統川普對台承諾的程度是否打折的擔心。前述兩位官員還說，美方正施壓台灣在野黨人士，勿反對台灣政府將國防支出增至占總預算百分之三的作為。

根據路透計算，川普第一任批准總值約一八三億美元（台幣約五五二一億元）的對台軍售，前總統拜登四年任內則約八十四億美元（台幣約二五三四億元）。

在台灣愈來愈多人擔憂川普政府協助捍衛台灣的承諾之際，美方官員表示，政府官員和川普本人都承諾強化台灣的「強硬嚇阻力」，「這是（川普）總統的立場，也是我們所有人的立場」，美方正與台灣就一套軍售案密切合作，將在台灣有財源後推出。

總統府向路透表示，台灣政府決心強化自衛能力，也提到增加國防支出的提案。台灣國防部婉拒置評任何新的軍售案，重申民主盟邦團結合作的重要性。

一位美國官員也說，川普政府可能不會反對賴清德總統今年出訪時過境美國領土。總統府則指稱，尚無總統過境美國的計畫。

美國官員說，美方也正施壓台灣在野黨，勿反對台灣政府想提高國防支出的作為，「我們正向（台灣）在野黨發出強烈訊息，不要阻撓此事，這不是台灣的黨派問題，而是（台灣的）存續問題」。路透報導稱，國民黨和民眾黨掌控的立法院今年稍早通過刪減預算，可能影響國防支出，引發華府憂慮。

路透引述三位台灣知情人士，證實美國政府和美國國會代表團已施壓台灣在野黨勿阻擋國防支出，尤其是預料今年稍晚將向立法院提出的國防特別預算。一位知情人士說，「只要他們（美方人士）知道在場有在野黨的人，就會直接要求不要刪減國防預算」。

路透也報導，國民黨表示，該黨毫無疑問強烈支持提高國防預算，與美國政府和民進黨討論的大門敞開；民眾黨則說說，和美方溝通暢通，會持續針對國防與區域安全等議題深入對話。