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懸賞20萬雷虎說一定給！海巡尋獲失聯「匿蹤」無人艇

聯合報／ 記者趙容萱游明煌／連線即時報導
雷虎科技懸賞20萬雷達無人船失聯，海巡署今在澳底外海尋獲，並拖返至澳底漁港。圖／海巡署提供
雷虎科技懸賞20萬雷達無人船失聯，海巡署今在澳底外海尋獲，並拖返至澳底漁港。圖／海巡署提供

雷虎科技一艘具「匿蹤」功能的2米無人艇日前在花蓮外海失聯，雷虎發文懸賞20萬元，由於雷虎下個月將展演「海鯊800」攻擊型8米無人艇，引起網友熱議。海巡署今在新北市澳底外海尋獲，雷虎科技表示，20萬元獎金一定會給。網友讚，「匿蹤」無人艇還能在茫茫大海中被找到，海巡署真的很不簡單。

網傳雷虎科技昨針對一艘失聯的無人艇開出20萬獎金呼籲漁友協尋，引網友熱議「攻擊型無人艇居然因為海象差失聯？」「撈到算誰的？」對此，雷虎科技曾說明，失聯的是2米無人艇，而非6月要公開展示的8米「海鯊」攻擊型無人艇。

海巡第二巡防區副主任謝祐懋說，今天上午11時許，海巡署第二巡防區指揮部小香蘭雷達於新北市澳底漁港東方約1.6浬海域，發現一可疑混合雷達目標，隨即通報小香蘭守望哨；經守望哨與澳底海巡隊PP-3561巡防艇接近辨識後，確認該目標為雷虎科技5月27日在花蓮和平東方30浬海域執行海上測試期間失聯的無人船。

經海巡聯繫雷虎科技確認，已派遣作業船舶前往現場拖帶回收作業，現在無人艇已拖返澳底漁港。

雷虎科技今天發布重訊表示，雷虎科技近日於宜蘭外海進行無人艇群游測試，測試期間受極端天候影響，一般無人艇短暫失聯，公司立即啟動應變措施，業已成功尋回該無人艇。

雷虎科技說明，目前所有設備已恢復正常，測試數據完整，後續研發工作將持續進行，感謝各界關心與支持，我們將秉持嚴謹態度，持續優化技術，確保產品在極端環境更加穩定及優良，為無人艇產業的發展貢獻力量。

網友表示，這次失聯的2米無人艇為軍用商規，具有匿蹤功能，加上船船身小，一旦在海上失聯，難以雷達搜尋，海巡署能夠找到這艘2米無人艇，真的是很不簡單。

雷虎科技懸賞20萬雷達無人船失聯，海巡署今在澳底外海尋獲。圖／海巡署提供
雷虎科技懸賞20萬雷達無人船失聯，海巡署今在澳底外海尋獲。圖／海巡署提供

海巡署 失聯

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