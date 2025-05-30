影／懸賞20萬雷虎說一定給！找到大型無人艇的海巡署回應
雷虎科技一艘2米商用雷達無人船在花蓮外海失聯，雷虎科技透過社群媒體發文懸賞20萬元，引發網友熱議。海巡署第二巡防區指揮部今天在新北市澳底漁港東方約1.6浬海域尋獲。雷虎科技表示，懸賞20萬元已有編列，一定會給。海巡署回應表示「保護人民財產安全是海巡署的職責，尋獲無人船是為民服務。」
網傳雷虎科技一艘無人艇在蘇澳外海失聯，開出20萬獎金呼籲漁友協尋，引網友熱議「攻擊型無人艇居然因為海象差失聯？」「撈到算誰的？」對此，雷虎科技曾說明，失聯的是2米商用無人艇，而非6月要公開展示的8米「海鯊」攻擊型無人艇。
海巡第二巡防區副主任謝祐懋說，今天上午11時許，海巡署第二巡防區指揮部小香蘭雷達於新北市澳底漁港東方約1.6浬海域，發現一可疑混合雷達目標，隨即通報小香蘭守望哨，並指派艦隊分署澳底海巡隊PP-3561巡防艇前往查處。
經守望哨與PP-3561巡防艇接近辨識後，確認該目標為雷虎科技股份有限公司於5月27日在花蓮和平東方30浬海域執行海上測試期間失聯之無人船。
經海巡聯繫雷虎科技確認，已派遣作業船舶前往現場進行拖帶回收作業。
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