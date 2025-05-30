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大型無人艇找到了！雷虎懸賞20萬喊「一定給」 海巡署回應

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影／雷虎科技懸賞20萬一定給！海巡署今澳底尋獲失聯大型無人船

聯合報／ 記者游明煌趙容萱／新北即時報導
雷虎科技懸賞20萬雷達無人船失聯，海巡署澳底尋獲。圖／海巡署提供
雷虎科技懸賞20萬雷達無人船失聯，海巡署澳底尋獲。圖／海巡署提供

雷虎科技一艘2米商用雷達無人船在花蓮外海失聯，雷虎科技透過社群媒體發文懸賞20萬元，徵求漁友協尋，引發網友熱議。海巡署第二巡防區指揮部小香蘭雷達今天在新北市澳底漁港東方約1.6浬海域發現，經聯繫雷虎科技確認，將派遣作業船舶前往現場進行拖帶回收作業。

雷虎科技表示，懸賞20萬元已有編列，一定會給。

今天上午11時許，海巡署第二巡防區指揮部小香蘭雷達於新北市澳底漁港東方約1.6浬海域，發現一可疑混合雷達目標，隨即通報小香蘭守望哨，並指派艦隊分署澳底海巡隊PP-3561巡防艇前往查處。

經守望哨與PP-3561巡防艇接近辨識後，確認該目標為雷虎科技股份有限公司於5月27日在花蓮和平東方30浬海域執行海上測試期間失聯之無人船。

第二巡防區指出，海巡署持續秉持守護民眾生命安全與維護海洋家園的使命，第一時間應處各類海域突發狀況，有效展現海上監控與應變能力。

延伸閱讀：懸賞20萬！ 蘇澳外海雷虎測試無人艇失聯掀熱議

雷虎科技懸賞20萬雷達無人船失聯，海巡署澳底尋獲。圖／海巡署提供
雷虎科技懸賞20萬雷達無人船失聯，海巡署澳底尋獲。圖／海巡署提供

花蓮 海巡署

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