影／雷虎科技懸賞20萬一定給！海巡署今澳底尋獲失聯大型無人船

雷虎科技一艘2米商用雷達無人船在花蓮外海失聯，雷虎科技透過社群媒體發文懸賞20萬元，徵求漁友協尋，引發網友熱議。海巡署第二巡防區指揮部小香蘭雷達今天在新北市澳底漁港東方約1.6浬海域發現，經聯繫雷虎科技確認，將派遣作業船舶前往現場進行拖帶回收作業。

雷虎科技表示，懸賞20萬元已有編列，一定會給。

今天上午11時許，海巡署第二巡防區指揮部小香蘭雷達於新北市澳底漁港東方約1.6浬海域，發現一可疑混合雷達目標，隨即通報小香蘭守望哨，並指派艦隊分署澳底海巡隊PP-3561巡防艇前往查處。

經守望哨與PP-3561巡防艇接近辨識後，確認該目標為雷虎科技股份有限公司於5月27日在花蓮和平東方30浬海域執行海上測試期間失聯之無人船。

第二巡防區指出，海巡署持續秉持守護民眾生命安全與維護海洋家園的使命，第一時間應處各類海域突發狀況，有效展現海上監控與應變能力。