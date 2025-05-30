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美籲我強化軍備採購 劉湘濱：美僅為軍工企業利益

聯合報／ 記者洪哲政/台北即時報導
前國家安全會議秘書處處長、退役中將劉湘濱（左一）。圖／本報資料照
前國家安全會議秘書處處長、退役中將劉湘濱（左一）。圖／本報資料照

國安會議秘書處前處長、退役中將劉湘濱昨日受訪表示，美方一再要求我方增加對美軍購及兵源展現自我防衛決心，是美國軍工企業在後面推動。而這不是為保衛台灣，就是為賣一大堆武器，只是為了美國軍工企業。

由美國聯邦眾議員布魯斯威斯特曼（Bruce Westerman）率領的美國國會代表團日前訪問台灣，昨日離台。美國在台協會表示，國會代表團將與台灣高層領袖進行一系列會談，討論美台關係、區域安全、貿易與投資，以及其他與雙方利益相關的重要議題。

劉湘濱昨日出席YT節目「少康上線了」，對美方一再要求我方增加對美軍購及兵源展現自我防衛決心，劉湘濱受訪說，決定美國很多政策的是國會議員，國會議員後面就是軍工企業，「就是來賣東西的」，每次有美國國會議員來台，就是為賣一大堆武器，「最近又來了」。美要台灣國防預算額度愈多愈好，買美國軍備成為有尖刺的「豪豬」戰術，這就是美國軍工企業在後面推動。這不是為保衛台灣，因為美方十分清楚，台灣再多軍備也無法自我防衛，要台灣買武器只是為了軍工企業。

他表示，台灣問題不要說軍費能佔GDP10%，就算加到20%，把預算通通投入軍費，也沒有用，因為兩岸軍事實力太懸殊，就算兩岸軍費一樣，台灣也打不過對岸，因為台灣的地理完全被對岸涵蓋，台灣要解決問題，軍事上用再多預算、兵源都解決不了。

劉湘濱舉例表示，全台灣都被中共遠程火力涵蓋，尤其火箭軍可以打到500公里，難以防禦，愛國者防空飛彈根木無法防禦，因火箭彈道低、便宜，用兩枚愛國者飛彈攔截1枚火箭，「賠本賠死了」。中共在東南沿海部署射程400公里的S-400防空飛彈，我國所有戰機離地30公尺，共軍就能將之打下。

他認為，兩岸問題要政治解決，一則要避免戰爭，「避免讓中共有理由打你」，擦槍走火對我們都是危險，其他都要政治解決。

軍工 議員 美國在台協會

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