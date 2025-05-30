國軍新槍雷射模組是否具導引飛彈功能？ 陸軍出聲回應了

國軍今年起將陸續換裝新型T112戰鬥步槍，由於槍上配備雷射模組，有立委關切是否具備地面導引空對面飛彈的功能，陸軍司令部表示，雷射模組可見光雷射範圍僅35公尺，不可見光雖達600公尺，但仍不及導引飛彈或炸彈爆炸半徑，因此不具炸射導引功能。

民眾黨林憶君表示，國軍換裝T112新型戰鬥步槍案，2025年度預算書僅列出雷射模組，並未說明所採購雷射模組為可見光或不可見光，是否能進行炸射導引，亦未說明採購瞄具種類與數量。因此針對是項預算凍結100萬元。預算在陸軍向立法院外交及國防委員會提出書面報告後，業已解凍。

陸軍司令部表示，此案規劃於民國2025至2029年籌購新型步槍及各式瞄準具，換裝陸軍、後備及憲兵現役T91步槍，以強化單兵作戰能力。

陸軍表示，將依各部隊任務特性及組織編裝，完成裝備品項與數量的籌購規劃，考量其攸關全軍編裝及戰力組建，依據「國軍保密工作教則」規範，將相關內容列屬機密，編列預算則列為公開資訊。

陸軍司令部表示，此案籌購戰術槍燈曁雷射模組，同時具備可見光及不可見光等2項功能，是用於輔助單兵夜間作戰射擊。

陸軍司令部說，雷射模組不具炸射導引功能，可見光雷射範圍僅35公尺，不可見光雖達600公尺，但仍不及導引飛彈或炸彈爆炸半徑，另戰時單兵持槍作戰範圍廣，屆時雷射訊號源多且紊亂，不易掌控，恐影響飛彈或炸彈射擊精度，並傷及我軍。