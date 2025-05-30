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國軍換槍配近戰瞄準具「全民皆兵打巷戰」？ 陸軍露口風

聯合報／ 記者洪哲政/台北即時報導

國軍今年起換裝新式T112戰鬥步槍，由於此槍公布時，全槍完善配備TS112近戰瞄準鏡、內紅點瞄準具與雷射指標器與槍燈模組，外界關切換裝時是否每位單兵都能獲「全裝備」新槍。陸軍司令部近期回應時雖稱機密，但也露口風表示，採購的新槍是「具備基本照明及雷射指示功能」款式。官員則說，換裝是以「全配備」為目標，只是獲得有先後順序。

針對新槍換裝預算案，國民立委徐巧芯提案指出，2025年度國防部所屬第5目「一般裝備」項下「一般武器及戰備支援裝備購製」中「新型步槍」預算編列80億9936萬5千元，2025至2029年執行，今年度預算編列13億7623萬8000元，是為汰換全軍老舊T91步槍。

提案指出，預算書中均僅列示各自所需計畫總經費及分年預算額度，關於新型步槍曁雷射模組等裝備的籌購品項及數量並未揭露，外界難以知悉其建置成本的妥適性，亦恐引起「全民皆兵打巷戰」的疑慮，不利立法院審議預算時評估其合理性。凍結今年預算200萬元，待陸軍說明即解凍。

陸軍司令部回應表示，此案規劃於民國2025至2029年籌購新型步槍及各式瞄準具，換裝陸軍、後備及憲兵現役T91步槍，以強化單兵作戰能力。

陸軍司令部表示，依各部隊任務特性及組織編裝，完成裝備品項與數量的籌購規劃，考量其攸關全軍編裝及戰力組建，依據「國軍保密工作教則」規範，相關內容列屬機密。為避免他國情報蒐集及研析，相關資訊未於公開預算書表內揭露。

陸軍司令部說，新型步槍為「精度高、可快速射擊、具備基本照明及雷射指示功能」，換裝後可有效增加部隊及單兵戰鬥能力，進而提升國軍整體戰力。而此案內汰舊的T91步槍檢修後，將逐步換裝後備戰力各類型部隊，可同步滿足後備部隊5.56公厘步槍基本需求，藉以提升地面部隊整體基本戰力。按陸軍說明，新槍基本配備有雷射指示模組（含槍燈）。

官員表示，T112戰鬥步槍全裝備包括TS112近戰瞄準鏡、內紅點瞄準具、雷射指示模組（含槍燈）等，採購配備需求由軍種規劃。對於是否每位單兵步槍都能全配備獲得，官員說，是先後順序的問題。

國軍T112新式戰鬥步槍可配用TS112式近戰瞄準具。記者洪哲政/攝影
國軍T112新式戰鬥步槍可配用TS112式近戰瞄準具。記者洪哲政/攝影
「全配」的T112戰鬥步槍。記者洪哲政／攝影
「全配」的T112戰鬥步槍。記者洪哲政／攝影
國軍T112新式戰鬥步槍雷射指示模組（含槍燈）。記者洪哲政／攝影
國軍T112新式戰鬥步槍雷射指示模組（含槍燈）。記者洪哲政／攝影

陸軍 國防部 國軍

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