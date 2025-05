因應大陸軍事封鎖 美學者：應確保能源安全

華府「全球台灣研究中心」(GTI)29日舉行座談會,美國智庫戰爭研究所(Institution for the Study of War)分析師沙茨(Daniel Shats)表示,面對中國可能軍事封鎖台灣,台灣必須確保能源安全,不排除發展包括核能在內的再生能源,並表示,他不認為台灣有辦法單獨突破封鎖。

白宮前國安會官員、現任布魯金斯學會(Brookings Institution)資深研究員萊特(Thomas Wright)日前表示,中國4月分的軍演釋出訊號,中國有可能正在為未來的對台行動做準備;萊特指出,中國準備採取的行動可能不到武力犯台,更傾向執行隔離、封鎖台灣的劇本。

面對中國有可能軍事封鎖台灣,沙茨認為,台灣必須對能源安全做準備,認為台灣非常仰賴能源進口,尤其是液化天然氣、煤等。

沙茨表示,台灣的能源雖有存量,但存量不足以維持長時間的供應,甚至台灣在夏季供電高峰,還可能看到電力不足造成停電等情況。

沙茨建議說,台灣應該擴大能源存量,或者發展包括核能在內的再生能源選項;不過,沙茨也表示,他明白核能在台灣的爭議性。

此外,沙茨也指出,中國的軍事封鎖有可能切斷台灣的對外通訊,特別是近期觀察到地下電纜被切斷的情況。

沙茨認為,台灣必須發展多重通訊技術,包括以人造衛星為基礎的通訊科技,建立與「星鏈」(Starlink)類似的本土科技,將有助於台灣對抗中國封鎖。

沙茨說,他不認為台灣有能力單獨突破中國的封鎖,所以台灣與美國、日本和其他夥伴的互動非常重要。