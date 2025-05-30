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因應大陸軍事封鎖 美學者：應確保能源安全
華府「全球台灣研究中心」（GTI）29日舉行座談會，美國智庫戰爭研究所（Institution for the Study of War）分析師沙茨（Daniel Shats）表示，面對中國可能軍事封鎖台灣，台灣必須確保能源安全，不排除發展包括核能在內的再生能源，並表示，他不認為台灣有辦法單獨突破封鎖。
白宮前國安會官員、現任布魯金斯學會（Brookings Institution）資深研究員萊特（Thomas Wright）日前表示，中國4月分的軍演釋出訊號，中國有可能正在為未來的對台行動做準備；萊特指出，中國準備採取的行動可能不到武力犯台，更傾向執行隔離、封鎖台灣的劇本。
面對中國有可能軍事封鎖台灣，沙茨認為，台灣必須對能源安全做準備，認為台灣非常仰賴能源進口，尤其是液化天然氣、煤等。
沙茨表示，台灣的能源雖有存量，但存量不足以維持長時間的供應，甚至台灣在夏季供電高峰，還可能看到電力不足造成停電等情況。
沙茨建議說，台灣應該擴大能源存量，或者發展包括核能在內的再生能源選項；不過，沙茨也表示，他明白核能在台灣的爭議性。
此外，沙茨也指出，中國的軍事封鎖有可能切斷台灣的對外通訊，特別是近期觀察到地下電纜被切斷的情況。
沙茨認為，台灣必須發展多重通訊技術，包括以人造衛星為基礎的通訊科技，建立與「星鏈」（Starlink）類似的本土科技，將有助於台灣對抗中國封鎖。
沙茨說，他不認為台灣有能力單獨突破中國的封鎖，所以台灣與美國、日本和其他夥伴的互動非常重要。
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