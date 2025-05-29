測試進水無法排除 海軍六號浮塢「坐底」沉沒

海軍晚間證實，左營後勤支援指揮部第6號浮塢於上午執行壓浮載測試期間，發現艙間不明原因進水，因進水無法控制而坐底(沉沒)，塢上人員無傷損，海軍司令部已編組進行後續處置及釐清肇事原因。

根據菱傳媒報導，海軍保修指揮部左營支援指揮部今天上午8時，進行第6號浮塢的檢修工作，並進行壓浮載測試，但在壓載測試時即發現左舷及右舷的浮艙均因不明原因大量海水湧入，測試人員立即要求水下作業大隊進行堵漏，但仍然無法解決進水問題，該艘浮塢則在中午左右，沉入港內。

浮塢為一種用於修船、造船用工程船舶，可利用浮艙及抽水機調整浮、沉深度，使待修船隻可移入浮塢中再浮起，即可檢修待修船隻船底的船身、傳動軸及舵等部位，為各國海軍重要的後勤裝備。

據指出，海軍左支部6號浮塢已有70年歷史，還曾參與過823砲戰、92海戰時軍艦的維修，可容納3000噸級以下各型艦艇進行維修，一直是海軍後勤維修重要設施。但也因年事已高，海軍已經委託台船新建浮塢，全案於去年5月開工，今年1月9日安放龍骨，根據台船資料，新建浮塢建浮塢全長126公尺，最大模寬36公尺，非沉潛作業時最大吃水2.5公尺，沉潛作業時最大吃水12公尺，可以執行3800公噸以下無特定限制條件艦艇塢修作業。全案總經費8億6千萬元，預計明年11月30日完工交付海軍。