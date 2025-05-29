懸賞20萬！ 蘇澳外海雷虎測試無人艇失聯掀熱議

網傳雷虎科技一艘無人艇在蘇澳外海失聯，開出20萬獎金呼籲漁友協尋，引網友熱議「攻擊型無人艇居然因為海象差失聯？」「撈到算誰的？」對此，雷虎科技說，失聯的是2米商用無人艇，而非6月要公開展示的8米「海鯊」攻擊型無人艇。

國防部昨公布，中科院將在6月17、18日舉辦「國內外廠商水面無人載具」展示活動，邀國內、外廠商於蘇澳外海，動態展最新的無人艇科技，包含雷虎科技「海鯊800」、哥倫國際「食人魚」、龍德造船工業「黑潮」等無人艇都將動態展演。

今天不少脆友發現，有自稱雷先生的脆友PO文表示，因昨海象不好，導致我的大型遙控無人船在海上失聯，研判位置位於龜山島以東往北附近海域，如有漁友發現船舶（如附圖）以致尋獲者，將給予10萬元紅包以茲感謝。後又標註「雷虎科技今天提高獎金20萬」。

立馬引起網友熱議，「攻擊型無人艇居然因為海象差失聯？」「請問如果在海上漂流被我撈到算誰的？」「 公海到了」等。

雷虎科技受訪時說，雷虎商用船有2、4、6、8米，目前都在測試中，而失聯的是2米商用小船，是在做匿蹤群游測試時，因天候不佳，導致通訊中斷而失聯，並非是攻擊型無人艇。由於失聯2米商用小船船身小，以雷達難以搜尋，加上顏色藍白色，與海水顏色相近，增加難度，才會開出20萬獎金呼籲漁友協尋。