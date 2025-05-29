台灣首位！選送美海岸防衛學院學員楊凱閎畢業 將任海巡軍官

海巡署首位選送美國海岸防衛學院的學員楊凱閎，為台灣首位入學美國海岸防衛學院學生；他在今年五月廿四日畢業，未來回國後將擔任海巡軍官，除接受司法警察專長訓練外，未來一年還將進行基層單位見學歷練。

海巡署表示，為強化海巡專業量能並培育具國際視野優秀幹部，海巡署委託國防部海軍司令部，2020年選送海軍軍官學校一年級學生赴美國海岸防衛學院就讀。楊凱閎2021年6月21日，薦送赴美接受為期四年專業培訓，今年5月24日順利畢業取得學士學位，返國後將正式分發海巡署任官，成為首位透過該機制赴美深造並返國任職服役的海巡軍官。

海巡署說，選送甄選作業先由海軍官校依美國海岸防衛學院簡章辦理，海巡署派員協同海軍官校面試甄選。

美國海岸防衛學院入學所須語文能力，高於美國其他軍校標準，須取得iBT90及SAT600分以上成績，體格與體能要符合美方標準，完成跑步、游泳及核心體能等各項測驗都要全數合格，並通過美國在台協會面試，楊凱閎通過嚴格甄選，成為台灣首位入學美國海岸防衛學院學生。

為協助楊凱閎儘速瞭解台灣海巡各項勤務運作及當前重點任務，海巡署已規劃他在任官第1年，分階段進行基層單位見學歷練，內容包括岸巡勤務，實地參與安檢作業、巡邏站勤務及無人機區隊等勤務；另外還有查緝勤務，學習科技鑑識、情資布建及溯源研析等情報查緝實務，此外包括艦艇勤務，熟悉船艇操作及海上勤務態樣。