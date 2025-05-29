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陪同賴總統慰勞海巡人員 管碧玲：有失分要精進改變體質

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
賴清德總統今天到基隆慰勉海巡署人員，展現對基層官兵的高度關懷與支持。圖／海巡北分署第二巡防區指揮部提供
賴清德總統今天到基隆慰勉海巡署人員，展現對基層官兵的高度關懷與支持。圖／海巡北分署第二巡防區指揮部提供

行政院海洋委員會主委管碧玲今陪賴清德總統到基隆，慰勉海巡署人員時，提醒海巡人員，「得分」時要更謙卑，「失分」時要檢討精進，改變體質。海巡署沒做到100分，但整體而言，仍然是值得人民信賴的英勇部隊。

賴總統今天由管碧玲和國安會副秘書長徐斯儉、海巡署長張忠龍及海巡署北部分署長廖雲宏等人，陪同前往基隆市祥豐街的海巡署第二巡防區指揮部，致贈端午節慰問金慰勉人員，並與基層人員交流，展現對基層官兵的高度關懷與支持。

管碧玲說，第二巡防區防守的海域從三貂角到富貴角，海岸線全長的133公里，海域還要從我們的彭佳嶼外推24海里，高達8737.5平方公里。賴總統聽完簡報後殷殷嘉勉，給予人員鼓勵，但也叮嚀大家，海巡承擔人民最大的期許，要守護國安，要守護治安，要保護人民的平安。

管碧玲表示，海巡署不可懈怠，也要迎接挑戰，遇到任何新的衝擊跟挑戰，要在非常迅速的時間內轉化體質，強健體魄。過去這一年，有幾個案例海巡人員沒有得分，但這一年也拿出了一個可以給國人相當程度的安心的一個成績單。

她口中的「成績單」，包括從去年5月到現在，總共查獲各級毒品8520公斤，查獲槍械32支、子彈521顆，查緝私菸超過400萬包，偷渡犯84人，處理的救生救難79船，多達812人，扣起來的漁船有11艘，驅離將近千艘的越界漁船。人員努力做好國安、治安和平安的「三安」，堅守崗位，默默付出，毫無怨言。

管碧玲也當著賴總統面，提醒海巡人員，得分的時候要更謙卑，因為那代表著以後要更好。失分的時候要知道，失分讓我們更強壯，因為絕對要檢討，絕對要精進，然後就可以改變體質，強健體魄。得分讓我們謙卑，失分讓我們強壯，她在總統面前勉勵大家，也等於是帶著大家跟總統的承諾，會用這樣的態度來精進。

管碧玲說，相信所有的海巡人員在總統的期許之下，會堅持專業，會堅守單位，一定會在全體人員的努力下，為國家、為人民打造一個安全而有韌性的海洋防線。

賴清德總統今天到基隆慰勉海巡署人員並聽取簡報，表示將支持強化海岸巡防科技裝備。圖／海巡北分署第二巡防區指揮部提供
賴清德總統今天到基隆慰勉海巡署人員並聽取簡報，表示將支持強化海岸巡防科技裝備。圖／海巡北分署第二巡防區指揮部提供
行政院海委會主委管碧玲今陪賴清德總統到基隆慰勉海巡署人員時說，「得分」時要更謙卑，「失分」時要檢討精進，海巡整體而言，仍然是值得人民信賴的英勇部隊。記者邱瑞杰／攝影
行政院海委會主委管碧玲今陪賴清德總統到基隆慰勉海巡署人員時說，「得分」時要更謙卑，「失分」時要檢討精進，海巡整體而言，仍然是值得人民信賴的英勇部隊。記者邱瑞杰／攝影

管碧玲 海巡署 國安會

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