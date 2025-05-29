陪同賴總統慰勞海巡人員 管碧玲：有失分要精進改變體質

行政院海洋委員會主委管碧玲今陪賴清德總統到基隆，慰勉海巡署人員時，提醒海巡人員，「得分」時要更謙卑，「失分」時要檢討精進，改變體質。海巡署沒做到100分，但整體而言，仍然是值得人民信賴的英勇部隊。

賴總統今天由管碧玲和國安會副秘書長徐斯儉、海巡署長張忠龍及海巡署北部分署長廖雲宏等人，陪同前往基隆市祥豐街的海巡署第二巡防區指揮部，致贈端午節慰問金慰勉人員，並與基層人員交流，展現對基層官兵的高度關懷與支持。

管碧玲說，第二巡防區防守的海域從三貂角到富貴角，海岸線全長的133公里，海域還要從我們的彭佳嶼外推24海里，高達8737.5平方公里。賴總統聽完簡報後殷殷嘉勉，給予人員鼓勵，但也叮嚀大家，海巡承擔人民最大的期許，要守護國安，要守護治安，要保護人民的平安。

管碧玲表示，海巡署不可懈怠，也要迎接挑戰，遇到任何新的衝擊跟挑戰，要在非常迅速的時間內轉化體質，強健體魄。過去這一年，有幾個案例海巡人員沒有得分，但這一年也拿出了一個可以給國人相當程度的安心的一個成績單。

她口中的「成績單」，包括從去年5月到現在，總共查獲各級毒品8520公斤，查獲槍械32支、子彈521顆，查緝私菸超過400萬包，偷渡犯84人，處理的救生救難79船，多達812人，扣起來的漁船有11艘，驅離將近千艘的越界漁船。人員努力做好國安、治安和平安的「三安」，堅守崗位，默默付出，毫無怨言。

管碧玲也當著賴總統面，提醒海巡人員，得分的時候要更謙卑，因為那代表著以後要更好。失分的時候要知道，失分讓我們更強壯，因為絕對要檢討，絕對要精進，然後就可以改變體質，強健體魄。得分讓我們謙卑，失分讓我們強壯，她在總統面前勉勵大家，也等於是帶著大家跟總統的承諾，會用這樣的態度來精進。