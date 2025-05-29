首位洋巡軍職初官 楊凱閎將分發海巡艦隊分署任職

規畫戰機起降的戰備跑道，帶有某種臨時機場的概念。戰備跑道最發達的瑞典，選址多半在機場附近，人力、物力可快速轉移；新加坡戰備跑道起降使用的林厝港公路，就在空軍基地圍牆外，基地內飛機可以自力滑行前往，等於是多了一條備用跑道，而非勞師動眾開設另一座新機場。 資深記者程嘉文告訴你，為何台灣發現設置戰備道功能效益不如預期美好，且難度與成本高，不划算。

2025-05-29 07:30