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首位洋巡軍職初官 楊凱閎將分發海巡艦隊分署任職
我首位公費就讀美國海岸巡防學院的楊凱閎近日畢業，返國後將分發艦隊分署，成為首位洋巡軍職初官。
四年前美方釋出美國海岸巡防學院缺額時，國安單位曾有討論，要安排警大學生前往考取就讀或派遣軍校生前往，但考量警大學生畢業後仍須考取3等公務人員任用資格，需較長時間準備，最後決定由國防部派遣。畢業於中正預校109年班的楊凱閎順利通過美國在台協會語訓與體能測驗，赴美就讀。
海巡署官員今天表示，楊凱閎返國後，將向海巡署報到，少尉任用，分發艦隊分署任職，未來也要到艦船上服務。是首位洋巡系統首位軍職初官。
但官員表示，一般海軍官校生或美海軍官校生畢業返國分發海軍艦隊任職，不管是艙面、輪機、航行、戰系等專業職能，都是採師徒制簽證，由幹部逐級驗證簽署；而海巡艦艇則採證照制，登艦服勤者須具備船員合格的海勤證照，通過港務局甲、乙級船員訓練檢覈，航行、輪機當值都需考有適任證書，而至領取大副證書等。海巡署將輔導楊凱閎取得相關適任證照。
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