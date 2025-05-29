聽新聞
0:00 / 0:00
中共凌晨發射衛星經台灣中部 國軍戒備
新一波梅雨鋒面通過台灣地區，國防部表示，從昨日清晨到今日清晨6點為止，共計偵獲共艦8艘、公務船1艘持出海擾台。國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。
共軍日前出動大批海空機艦執行「聯合戰備警巡」後，國防部統計，從昨(28)日清晨到今(29)日清晨6點為止，共計偵獲共艦8艘及公務船1艘在台海周邊活動，並未偵獲共機接近台海周邊區域活動。
另一方面，中共於今日凌晨再次發射衛星運載火箭，國防部表示，凌晨0131時，中共於四川西昌衛星發射中心，執行運載火箭搭載衛星發射任務。火箭飛行路徑經台灣中部朝西太平洋方向，高度位於大氣層外，對台灣地區無危害。國軍運用聯合情監偵系統，嚴密掌握相關動態，適切警戒與應處。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言