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中共凌晨發射衛星經台灣中部 國軍戒備

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
29日凌晨，中國大陸在四川西昌衛星中心發射長征三號乙運載火箭，成功將行星探測工程「天問二號」探測器發射升空。新華社
29日凌晨，中國大陸在四川西昌衛星中心發射長征三號乙運載火箭，成功將行星探測工程「天問二號」探測器發射升空。新華社

新一波梅雨鋒面通過台灣地區，國防部表示，從昨日清晨到今日清晨6點為止，共計偵獲共艦8艘、公務船1艘持出海擾台。國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。

共軍日前出動大批海空機艦執行「聯合戰備警巡」後，國防部統計，從昨(28)日清晨到今(29)日清晨6點為止，共計偵獲共艦8艘及公務船1艘在台海周邊活動，並未偵獲共機接近台海周邊區域活動。

另一方面，中共於今日凌晨再次發射衛星運載火箭，國防部表示，凌晨0131時，中共於四川西昌衛星發射中心，執行運載火箭搭載衛星發射任務。火箭飛行路徑經台灣中部朝西太平洋方向，高度位於大氣層外，對台灣地區無危害。國軍運用聯合情監偵系統，嚴密掌握相關動態，適切警戒與應處。

衛星 火箭 國防部

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