快訊

錢錢準備！任天堂Switch 2台灣7月10日開賣上市 試玩台北體驗會就能買

可頌、麥片、罐裝濃湯都上榜 為何有些食物吃完還是覺得餓？

經典賽／中華隊潛在砲手「龍仔」在3A？鄉民：媽媽是台灣人

中科院「快奇專案」攻擊型無人艇 預計8月作戰測評

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
中科院開發「快奇專案」無人攻擊艇，預計8月將進行戰測。圖／讀者提供
中科院開發「快奇專案」無人攻擊艇，預計8月將進行戰測。圖／讀者提供

中科院以「快奇專案」為代號開發攻擊型水上無人載具，近期陸續有民眾發現快奇艇展開測試，據了解，快奇計畫預計今年8月的「精準飛彈射擊」期間進行戰測，將配合無人機攻擊海面目標。官員估計快奇艇未來有超過200艘需求，若順利通過測評，有機會在今年9月的台北航太展公開。

中科院宣布，為推動水面無人載具的開發，以及了解國內、外廠家無人艇的產品性能，將於6月17、18日於蘇澳外海舉辦水面無人載具公開展示，邀集國內外12家廠商進行靜態展示；其中雷虎科技「海鯊800」、碳基科技「碳險家一號」、哥倫國際「食人魚」與龍德造船工業「黑潮」等四款無人載具，將進行動態展示。

不過中科院自行開發的「快奇專案」無人艇並未在展示之列，中科院計畫主持人孫春青表示，快奇專案目前仍屬科研案，今年即將結案，現階段仍在執行相關測評，通過測評後，下半年應該有機會對外公開，面對媒體追問，孫春青說，如果測評順利完成，9月中旬的台北航太展暨國防工業展應該是個公開的機會。

據指出，快奇艇預計今年8月的「精準飛彈射擊」於屏東九鵬基地進行戰測，屆時將配合勁鋒攻擊型無人機對海面目標實施攻擊。官員表示，目前海軍表定快奇艇有200艘需求，但據評估包括陸軍、海巡署未來都有攻擊或監偵無人艇的需求，商機超過200艘。

另一方面，台船、中信等廠商並未參與中科院這次公開展示，孫春青說，中科院2月公告展示計畫後，有親自去邀約出席，不過兩家公司前陣子有做自己的展示，也有自身的期程規劃，所以沒辦法參加，該院予以尊重。

孫青春說，這項展示活動並不是互相比試，而是建立交流平台。是否參與動態展示是根據各家廠商的備便狀態，有些廠商已經備便，有些廠商確實有產品但還無法備便，仍以靜態方式陳展以免有遺珠之憾，國外廠商也因作業較繁瑣、作業時間關係而未參加動態活動，不過仍希望藉此機會尋找國內的合作機會。

孫春青指出，中科院將依展示結果，評估各參與廠商的技術水準，提供軍種未來無人載具優化規格參考，以確保後續無人載具性能符合作戰需求。他強調，這次活動是交流平台，有利掌握國內、外資訊，並不是競賽性質，也不會有智慧財產權爭議。

飛彈 載具 中科院

延伸閱讀

中科院：該院團隊完成新一代星地通信碼最高速率

影／基隆八尺門婦人漂海面 海大學生協助救人…惜已亡

國造無人機干擾槍不好用？國防部：待命班採「目獲」攔截

大陸監視器貼牌MIT流入台灣 軍方清查共使用954部

相關新聞

中科院「快奇專案」攻擊型無人艇 預計8月作戰測評

中科院以「快奇專案」為代號開發攻擊型水上無人載具，近期陸續有民眾發現快奇艇展開測試，據了解，快奇計畫預計今年8月的「精準...

不划算！台灣戰備跑道無法克服的缺點 戰時恐大打折扣

規畫戰機起降的戰備跑道，帶有某種臨時機場的概念。戰備跑道最發達的瑞典，選址多半在機場附近，人力、物力可快速轉移；新加坡戰備跑道起降使用的林厝港公路，就在空軍基地圍牆外，基地內飛機可以自力滑行前往，等於是多了一條備用跑道，而非勞師動眾開設另一座新機場。 資深記者程嘉文告訴你，為何台灣發現設置戰備道功能效益不如預期美好，且難度與成本高，不划算。

2027年共軍犯台？ 白宮前官員：中國正為封鎖台灣做準備

白宮前國安會官員、現任布魯金斯學會資深研究員萊特（Thomas Wright）廿七日認為，中國可能正在為封鎖台灣做準備，...

傳軍校「女多男少」掀議 軍方人士曝114招生成效：錄取率165%、無性別之分

軍方人士今天表示，114年三軍官校等軍校正期班報考人數與合格人數，均超過計畫錄取人數，共錄取2485人，招生成效良好；7...

軍友社榮譽理事長李棟樑訪大溪 慰勞桃園管理組官兵

端午節即將到來，中華民國軍人之友社榮譽理事長李棟樑，今天前往桃園大溪，慰勉後備指揮部桃園管理組，以及配屬支援的憲兵排、陸...

國防部：遼寧艦現身台灣東南海域 軍方全程掌握監控

中共遼寧號航艦近期率領護航艦艇編隊出海演訓，國防部今天表示，遼寧艦目前位於台灣東南海域，國軍利用聯合情監偵手段全程掌握並...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。