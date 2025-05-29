中科院「快奇專案」攻擊型無人艇 預計8月作戰測評

中科院以「快奇專案」為代號開發攻擊型水上無人載具，近期陸續有民眾發現快奇艇展開測試，據了解，快奇計畫預計今年8月的「精準飛彈射擊」期間進行戰測，將配合無人機攻擊海面目標。官員估計快奇艇未來有超過200艘需求，若順利通過測評，有機會在今年9月的台北航太展公開。

中科院宣布，為推動水面無人載具的開發，以及了解國內、外廠家無人艇的產品性能，將於6月17、18日於蘇澳外海舉辦水面無人載具公開展示，邀集國內外12家廠商進行靜態展示；其中雷虎科技「海鯊800」、碳基科技「碳險家一號」、哥倫國際「食人魚」與龍德造船工業「黑潮」等四款無人載具，將進行動態展示。

不過中科院自行開發的「快奇專案」無人艇並未在展示之列，中科院計畫主持人孫春青表示，快奇專案目前仍屬科研案，今年即將結案，現階段仍在執行相關測評，通過測評後，下半年應該有機會對外公開，面對媒體追問，孫春青說，如果測評順利完成，9月中旬的台北航太展暨國防工業展應該是個公開的機會。

據指出，快奇艇預計今年8月的「精準飛彈射擊」於屏東九鵬基地進行戰測，屆時將配合勁鋒攻擊型無人機對海面目標實施攻擊。官員表示，目前海軍表定快奇艇有200艘需求，但據評估包括陸軍、海巡署未來都有攻擊或監偵無人艇的需求，商機超過200艘。

另一方面，台船、中信等廠商並未參與中科院這次公開展示，孫春青說，中科院2月公告展示計畫後，有親自去邀約出席，不過兩家公司前陣子有做自己的展示，也有自身的期程規劃，所以沒辦法參加，該院予以尊重。

孫青春說，這項展示活動並不是互相比試，而是建立交流平台。是否參與動態展示是根據各家廠商的備便狀態，有些廠商已經備便，有些廠商確實有產品但還無法備便，仍以靜態方式陳展以免有遺珠之憾，國外廠商也因作業較繁瑣、作業時間關係而未參加動態活動，不過仍希望藉此機會尋找國內的合作機會。

孫春青指出，中科院將依展示結果，評估各參與廠商的技術水準，提供軍種未來無人載具優化規格參考，以確保後續無人載具性能符合作戰需求。他強調，這次活動是交流平台，有利掌握國內、外資訊，並不是競賽性質，也不會有智慧財產權爭議。