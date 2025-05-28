強化國境防線 端午前夕海巡北部分署異地同步威力掃蕩

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
桃園市觀音區沿海近日發生數起大陸籍人士不法登陸事件，海委會海巡署北部分署今在宜蘭、基隆、新竹等地全面擴大海域掃蕩行動。記者周嘉茹／翻攝
桃園市觀音區沿海近日發生數起大陸籍人士不法登陸事件，海委會海巡署北部分署今在宜蘭、基隆、新竹等地全面擴大海域掃蕩行動。記者周嘉茹／翻攝

桃園市觀音區沿海近日發生數起大陸籍人士不法登陸事件，引發全國關注，海委會海巡署北部分署今趁端午前夕，在宜蘭、基隆、新竹等地全面擴大海域掃蕩行動，守護國境防線。

海委會海巡署北部分署今下午2時採「異地同步」方式，在宜蘭南方澳、基隆八斗子及新竹南寮漁港舉行「岸海聯合威力掃蕩」誓師大會，開展自宜蘭至新竹等5縣市全面擴大海域掃蕩行動。

端午將近，民生物資需求上升，走私、偷渡等不法情事可能趁勢滋生。北部分署指導所轄第1、2及3巡防區分別規劃、整合轄內3個岸巡隊、5個海巡隊及5個查緝隊，聯合地方縣市警察局、港務警察總隊、憲兵單位及財政部關務署等機關，共同投入擴大執法掃蕩行動。

這次任務共動員7艘巡防艇、45部勤務車、無人機1架、海巡偵搜犬4隻，總計194名人力參與，並配合無人機、機動雷達車與熱影像系統等高科技裝備，加強重點區域查緝能量，強化海陸聯防效能。

海巡也呼籲民眾，若發現可疑或不法情事，請立即撥打「118」報案專線，海巡署將即刻派員處置，全力守護國人安全與國境防線。

桃園市觀音區沿海近日發生數起大陸籍人士不法登陸事件，海委會海巡署北部分署今在宜蘭、基隆、新竹等地全面擴大海域掃蕩行動。記者周嘉茹／翻攝
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海巡署 新竹 宜蘭

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