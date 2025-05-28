傳軍校「女多男少」掀議 軍方人士曝114招生成效：錄取率165%、無性別之分

軍方人士今天表示，114年三軍官校等軍校正期班報考人數與合格人數，均超過計畫錄取人數，共錄取2485人，招生成效良好；7所招收正期班的軍校，錄取的男生均超過女生，軍校招生沒有性別之分。

針對軍校招生增額錄取的原因，國防部人次室人才培育處長傅政榮少將今天於例行記者會指出，考量近幾年的招生情形，軍校學生在入學報到、入伍訓及學年教育，都會有學生選擇離校，所以軍校正期班招生會依部隊實際需求，辦理增額錄取。

軍方人士今晚告訴中央社記者，114年度軍校正期班招生成效良好，陸、海、空三軍官校、國防大學理工、政戰、管理學院以及國防醫學院等7校原計畫招生1476人，共4008人報名，經過資料審查作業、口試甄選等階段，於5月27日公告錄取2485人，備取作業自5月28日至7月4日，考生將於6月30日辦理入學報到。

至於各校招生情況，空軍官校原計畫錄取215人，共有491人報名，合格人數479人，最終錄取411人，分別為男生306人、女生105人，錄取率191%；國防大學政戰學院原計畫錄取180人，報名377人，合格373人，最終錄取297人，分別為男生156人、女生141人，錄取率165%，並未有「女多男少」情況。

軍方人士分析，近年全民國防教育深耕各級學校，使應屆高中生對於軍旅生涯比起過往有更深刻認識和了解，加上政府近年推動「興安專案」改善官兵服役生活環境，總統賴清德積極推動國軍待遇調整，各種正面因素交織，使得今年軍校招生情況良好。

至於外界關注軍校「女多男少」情況，軍方人士指出，7所招收正期班的軍校，錄取的男生均超過女生，國防大學管理學院錄取男生212人、女生148人，政戰學院錄取男生156人、女生141人；女學生入學後的在學成績表現，往往贏過男性學生，軍校招生沒有性別之分，也彰顯國軍「只看戰力，不問性別」的平權意識。