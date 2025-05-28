大陸海警船侵擾金門、東沙 不排除測試東沙勤務部署

中央社／ 台北28日電

中國海警船連兩天侵擾金門海域，海巡署今晚說，海警船還關閉AIS侵擾東沙海域，經聯合情監偵全程鎖定，並派「巡護八號」船併航監控廣播驅離，不排除為測試東沙勤務部署手法。

有4艘中國海警船於27日下午侵擾金門海域，今天上午再度現蹤金門海域，海洋委員會海巡署金馬澎分署調度4艘巡防艇應對，並廣播要求航離。

除此之外，海巡署今晚間透過新聞稿表示，今天上午8時許運用聯合情監偵手段，於東沙島北北東方27浬海域，偵獲未開啟AIS的中國海警船「3102」航入東沙限制水域，立即調派東沙專案任務艦「巡護八號」船全程對應監控，強勢廣播驅離。

由於中國海警局今天稱福建海警在金門附近海域依法開展常態化執法巡查。對此，海巡署上午已發布新聞稿予以駁斥。

海巡署說，4艘中國海警船在金門海域的騷擾行動，也同步侵擾東沙海域，不排除為中國運用海警船測試東沙勤務部署，並以灰帶侵擾提高對台灣施壓的強度，嚴正譴責此舉不僅升高兩岸緊張情勢，也破壞區域和平穩定。

海巡署指出，執法立場堅定不移，將持續運用聯合情監偵手段，嚴密監控海警船動態，超前部署艦艇勤務，全天候守護東沙海域，全力捍衛國家主權，確保東沙海洋權益。

金門 海巡署 東沙島

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