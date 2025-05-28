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軍友社榮譽理事長李棟樑訪大溪 慰勞桃園管理組官兵

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
軍人之友社榮譽理事長李棟樑，28日慰問後備指揮部桃園管理組。記者程嘉文／攝影
軍人之友社榮譽理事長李棟樑，28日慰問後備指揮部桃園管理組。記者程嘉文／攝影

端午節即將到來，中華民國軍人之友社榮譽理事長李棟樑，今天前往桃園大溪，慰勉後備指揮部桃園管理組，以及配屬支援的憲兵排、陸軍儀隊官兵。除了致贈慰問金、泡麵飲料等物資，也關切官兵的生活與值勤狀況，提前祝他們佳節愉快。隨同前往的國防部副部長鍾樹明，也代表部長顧立雄致贈水果禮盒，慰勉官兵衛戍辛勞；他也感謝李棟樑在端節前夕不辭勞苦，連續多日安排慰問駐軍。

總計李棟樑先前近一個月的勞軍行程，包括4月29日、5月2日，造訪北海岸地區雷達站，5月7日慰問陸軍關指部淡水河防營，15日慰問五指山國軍示範公墓管理組，22日慰勞空軍烈士公墓。另外還有12日慰問宜蘭聖嘉民啟智中心，以及與聯合報系合辦，8日招待新竹縣錦山國小師生台北一日遊，與23日與救國團合辦「人間有愛，助學無礙」助學金頒贈。

今天慰訪行程中，一位即將退伍的陸軍儀隊士兵表示，自己已經開始放假，但聽到榮譽理事長要來，決定今天銷假上班值勤。李棟樑則詢問他未來的打算，得知對方打算投入早餐店，出身統一集團的李棟樑也建議，如果對7-11超商或星巴克咖啡有興趣，歡迎與他聯絡。

軍人之友社榮譽理事長李棟樑，慰問後備指揮部桃園管理組，聽到一位儀隊官兵即將退伍，表示歡迎他加入7-11或星巴克咖啡。記者程嘉文／攝影
軍人之友社榮譽理事長李棟樑，慰問後備指揮部桃園管理組，聽到一位儀隊官兵即將退伍，表示歡迎他加入7-11或星巴克咖啡。記者程嘉文／攝影
國防部副部長鍾樹明，代表部長顧立雄，致贈禮盒給官兵。記者程嘉文／攝影
國防部副部長鍾樹明，代表部長顧立雄，致贈禮盒給官兵。記者程嘉文／攝影

李棟樑 國防部 國軍

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