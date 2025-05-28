快訊

「無奈到笑」考生接系主任正取通知卻是空歡喜 世新大學道歉了

午後大雷雨襲3縣市！6地區發布大雨特報 恐一路下到晚上

NONO被控7罪僅1罪判刑 時隔2周士檢決定上訴了

國防部：遼寧艦現身台灣東南海域 軍方全程掌握監控

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國防部表示，遼寧艦目前位於台灣東南海域，國軍利用聯合情監偵手段全程掌握並嚴密監控。至於外媒報導中共可能在端午節前後發動軍演，國防部不評論，但會審慎評估並且有效應處。圖／日本防衛省
國防部表示，遼寧艦目前位於台灣東南海域，國軍利用聯合情監偵手段全程掌握並嚴密監控。至於外媒報導中共可能在端午節前後發動軍演，國防部不評論，但會審慎評估並且有效應處。圖／日本防衛省

中共遼寧號航艦近期率領護航艦艇編隊出海演訓，國防部今天表示，遼寧艦目前位於台灣東南海域，國軍利用聯合情監偵手段全程掌握並嚴密監控。至於傳出中共可能在端午節前後發動軍演，國防部不評論，但會審慎評估並且有效應處。

日本防衛省公布，遼寧號航艦率領護航艦編隊近期出海演訓，昨日出現在日本沖繩本島和宮古島之間的海域向東南方向航行，正駛向西太平洋，並且在宮古島東南方約190公里海域進行戰鬥機和直升機起降。

國防部情次室情研中心副主任胡中華上校今天表示，目前掌握遼寧艦現在位於台灣東南海域，國軍全程掌握監控，對於是否可能如外媒報導可能在端午節前後發動對台軍演？胡中華表示不評論軍演消息，但對於中共可能的行動，國軍的原則都是料敵從寬，審慎評估並且妥適應處。

作計室聯戰處副處長蘇統偉上校說明，中共針對性軍演、灰帶侵擾，國軍會視敵情威脅程度，視需要啟動應變中心開設，或漸次提升戰備等級與實施立即備戰操演，並依「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」即時應處。

另一方面，大陸「艦船知識」軍事雜誌宣稱攻台的最佳時機是「夏季颱風日前的上班日下午」，並可透過精準打擊台灣關鍵基礎設施，達到癱瘓台灣的目的。胡中華回應，除了軍事雜誌報導內容，國防部也觀察到民眾和國內外專家也有其他看法，國防部對各方意見一直抱持開放態度，廣納相關意見並客觀審慎評估敵可能行動，並且預擬相關計畫。

蘇統偉說，針對中共侵台的各種可能行動，國軍都已經完成相關作戰計畫應對，至於關鍵基礎設施的防護作為，目前國軍依照行政院國土安全辦公室「國家關鍵基礎設施安全防護指導綱要」平時是藉由區域聯防機制，由簽訂支援協定的常備部隊，編組適切防護兵力，協力地方政府、憲警、海巡等相關單位，共同實施國家關鍵基礎設施危機處理。

蘇統偉表示，後續會藉由戰備部隊偵巡、漢光演習及年度重大戰備演訓等時機，設定相關想定狀況，實施實際演練，強化關鍵基礎設施的防護能力與韌性。

遼寧艦 軍演 端午節 漢光演習 國防部 國軍 南海 中共

延伸閱讀

3藝人閃兵在三總複檢 國防部：未有醫師接受調查

谷關婦人疑遭AIT及國防部秘密車輛撞倒 頭破血流縫15針住院

軍博館經費17億飆破54億 馬文君質疑國防部被廠商牽著走

美軍來台協訓開車肇事？ 國防部：權責不在軍方

相關新聞

國防部：遼寧艦現身台灣東南海域 軍方全程掌握監控

中共遼寧號航艦近期率領護航艦艇編隊出海演訓，國防部今天表示，遼寧艦目前位於台灣東南海域，國軍利用聯合情監偵手段全程掌握並...

軍友社榮譽理事長李棟樑訪大溪 慰勞桃園管理組官兵

端午節即將到來，中華民國軍人之友社榮譽理事長李棟樑，今天前往桃園大溪，慰勉後備指揮部桃園管理組，以及配屬支援的憲兵排、陸...

影／陸軍重型直升機吊掛滅火飛行秀 遊客直呼賺到了

陸軍飛行訓練指揮部空中運輸作戰隊今天出動CH-47SD契努克重型運輸直升機，在台南官田烏山頭水庫進行吊掛水袋取水、灑水訓...

軍博館經費17億飆破54億 馬文君質疑國防部被廠商牽著走

位於台北市大直的「國家軍事博物館」工程預算暴增，立委馬文君說，預算從17億元膨脹至54億元，暴增逾3倍，工期更展延318...

美軍來台協訓開車肇事？ 國防部：權責不在軍方

台中谷關日前發生一起交通事故，肇事者為AIT人員，據傳是在台協訓的美軍官兵。國防部副發言人喬福駿表示，有注意到相關車禍新...

海鯤9月海測完成恐再延 海軍：必要節點滾動檢討 11月交艦沒變

國造潛艦海鯤艦究竟何時能進行海上測試？持續引發各方關注，海軍司令部參謀長邱俊榮今天表示，海鯤艦目前在海測前的最後確認階段...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。