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影／陸軍重型直升機吊掛滅火飛行秀 遊客直呼賺到了

攝影中心／ 記者劉學聖／台南即時報導
陸軍飛行訓練指揮部空中運輸作戰隊今天出動CH-47SD契努克重型運輸直升機，在台南官田烏山頭水庫進行吊掛水袋取水、灑水訓練，場面壯觀。記者劉學聖／攝影
陸軍飛行訓練指揮部空中運輸作戰隊今天出動CH-47SD契努克重型運輸直升機，在台南官田烏山頭水庫進行吊掛水袋取水、灑水訓練，場面壯觀。記者劉學聖／攝影

陸軍飛行訓練指揮部空中運輸作戰隊今天出動CH-47SD契努克重型運輸直升機，在台南官田烏山頭水庫進行吊掛水袋取水、灑水訓練，並邀請媒體前來拍攝難得的演練畫面，現場出動一架契努克重型運輸直升機在水庫內取水後，立即再吊掛到水庫小島灑水模擬山林滅火，CH-47SD重型直升機演練包括快速滅火，定點滅火等科目，難得一見的吊掛取水救災訓練，也讓遊客意外欣賞到飛行秀，直呼賺到了。

為強化救災能量，陸軍飛行訓練指揮部在烏山頭水庫的直升機吊掛災防訓練行之多年，是重要的演訓任務，今天陸航配合媒體取景，上午十一點左右出動一架CH-47SD重型運輸直升機從歸仁陸軍輕航基地起飛，前往烏山頭水庫，實施森林滅火水袋吊掛訓練，現場模擬發生森林火災，重型直升機盤旋到定點後下降汲水，隨後脫離升空後進入飛行航線，再飛到一旁的小島上空精準對林木灑水，在前艙飛行員、後艙機工長嫻熟默契搭配下，完成投水作業演練。直升機轟隆隆的引擎聲，飛行演練的英姿，讓到烏山頭水庫遊玩的遊客直呼賺到了，稱讚陸航訓練扎實。

陸軍飛行訓練指揮部空中運輸作戰隊今天出動CH-47SD契努克重型運輸直升機，在台南官田烏山頭水庫進行吊掛水袋取水、灑水訓練，場面壯觀。記者劉學聖／攝影
陸軍飛行訓練指揮部空中運輸作戰隊今天出動CH-47SD契努克重型運輸直升機，在台南官田烏山頭水庫進行吊掛水袋取水、灑水訓練，場面壯觀。記者劉學聖／攝影
陸軍飛行訓練指揮部空中運輸作戰隊今天出動CH-47SD契努克重型運輸直升機，在台南官田烏山頭水庫進行吊掛水袋取水、灑水訓練，場面壯觀。記者劉學聖／攝影
陸軍飛行訓練指揮部空中運輸作戰隊今天出動CH-47SD契努克重型運輸直升機，在台南官田烏山頭水庫進行吊掛水袋取水、灑水訓練，場面壯觀。記者劉學聖／攝影
陸軍飛行訓練指揮部空中運輸作戰隊今天出動CH-47SD契努克重型運輸直升機，在台南官田烏山頭水庫進行吊掛水袋取水、灑水訓練，場面壯觀。記者劉學聖／攝影
陸軍飛行訓練指揮部空中運輸作戰隊今天出動CH-47SD契努克重型運輸直升機，在台南官田烏山頭水庫進行吊掛水袋取水、灑水訓練，場面壯觀。記者劉學聖／攝影
陸軍飛行訓練指揮部空中運輸作戰隊今天出動CH-47SD契努克重型運輸直升機，在台南官田烏山頭水庫進行吊掛水袋取水、灑水訓練，場面壯觀。記者劉學聖／攝影
陸軍飛行訓練指揮部空中運輸作戰隊今天出動CH-47SD契努克重型運輸直升機，在台南官田烏山頭水庫進行吊掛水袋取水、灑水訓練，場面壯觀。記者劉學聖／攝影
陸軍飛行訓練指揮部空中運輸作戰隊今天出動CH-47SD契努克重型運輸直升機，在台南官田烏山頭水庫進行吊掛水袋取水、灑水訓練，場面壯觀。記者劉學聖／攝影
陸軍飛行訓練指揮部空中運輸作戰隊今天出動CH-47SD契努克重型運輸直升機，在台南官田烏山頭水庫進行吊掛水袋取水、灑水訓練，場面壯觀。記者劉學聖／攝影
陸軍飛行訓練指揮部空中運輸作戰隊今天出動CH-47SD契努克重型運輸直升機，在台南官田烏山頭水庫進行吊掛水袋取水、灑水訓練，有不少遊客跟媒體前往拍攝。記者劉學聖／攝影
陸軍飛行訓練指揮部空中運輸作戰隊今天出動CH-47SD契努克重型運輸直升機，在台南官田烏山頭水庫進行吊掛水袋取水、灑水訓練，有不少遊客跟媒體前往拍攝。記者劉學聖／攝影
陸軍飛行訓練指揮部空中運輸作戰隊今天出動CH-47SD契努克重型運輸直升機，在台南官田烏山頭水庫進行吊掛水袋取水、灑水訓練，場面壯觀。記者劉學聖／攝影
陸軍飛行訓練指揮部空中運輸作戰隊今天出動CH-47SD契努克重型運輸直升機，在台南官田烏山頭水庫進行吊掛水袋取水、灑水訓練，場面壯觀。記者劉學聖／攝影
陸軍飛行訓練指揮部空中運輸作戰隊今天出動CH-47SD契努克重型運輸直升機，在台南官田烏山頭水庫進行吊掛水袋取水、灑水訓練，場面壯觀。記者劉學聖／攝影
陸軍飛行訓練指揮部空中運輸作戰隊今天出動CH-47SD契努克重型運輸直升機，在台南官田烏山頭水庫進行吊掛水袋取水、灑水訓練，場面壯觀。記者劉學聖／攝影
陸軍飛行訓練指揮部空中運輸作戰隊今天出動CH-47SD契努克重型運輸直升機，在台南官田烏山頭水庫進行吊掛水袋取水、灑水訓練，場面壯觀。記者劉學聖／攝影
陸軍飛行訓練指揮部空中運輸作戰隊今天出動CH-47SD契努克重型運輸直升機，在台南官田烏山頭水庫進行吊掛水袋取水、灑水訓練，場面壯觀。記者劉學聖／攝影
陸軍飛行訓練指揮部空中運輸作戰隊今天出動CH-47SD契努克重型運輸直升機，在台南官田烏山頭水庫進行吊掛水袋取水、灑水訓練，場面壯觀。記者劉學聖／攝影
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陸軍 直升機 烏山頭水庫

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