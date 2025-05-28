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在台人員駕車撞傷路人 AIT：保持聯繫了解傷者狀況

中央社／ 台北28日電

1名美國在台協會（AIT）人員21日駕車行經台中和平區，後照鏡碰撞路邊婦人，導致頭部受傷。AIT發言人今天表示，與當地政府保持聯繫，了解傷者狀況，並祝福傷者早日康復。

1名AIT人員21日上午7時許駕車行經台中市和平區東關路，疑因路況不熟，後照鏡碰撞路邊婦人，婦人頭部受傷，住院6天，警方調查雙方均無酒駕。有報導指出，受傷婦人當下聽聞對方是AIT人員以及國防部人員。

AIT發言人下午回覆中央社提問表示，AIT知悉在谷關的交通事故造成1人受傷，祝福傷者早日康復，並與當地政府保持聯繫，了解傷者健康狀況。AIT關注事態發展，但目前並無進一步評論。

對此，國防部副發言人喬福駿於上午例行記者會表示，國防部的確有注意到這起車禍的新聞，但事件權責不是在國防部，所以國防部沒有辦法做評論。

媒體另外關切，隨著美軍在台協訓人數增加，未來是否有針對美軍在台協訓於營外的相關規範或是約束，避免因相關案件導致民眾反美或是有不良的情緒發生。

喬福駿表示，國軍所有對外的軍事交流，都是按照年度軍事計畫進行，政府各機關都和AIT有密切交流，國防部也和AIT保持密切聯繫。

美軍 國防部 AIT

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