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軍博館經費17億飆破54億 馬文君質疑國防部被廠商牽著走
位於台北市大直的「國家軍事博物館」工程預算暴增，立委馬文君說，預算從17億元膨脹至54億元，暴增逾3倍，工期更展延318天，國防部僅對廠商開罰310萬元，質疑「國防部不只束手無策，簡直任人宰割」。
馬文君說，國家軍事博物館原計畫112年完工，迄今114年仍未完工。工程三度變更設計，內容皆顯不合理：
第一次（111年4月25日）：蓋到二樓才發現一樓基樁承載力不足，恐影響地板乘載安全，才緊急補強。展延30天，追加預算1310萬元，僅罰77萬。
第二次（113年1月2日）：結構強度不足需補強鋼構，展延116天，追加預算1600萬元，罰227萬。
第三次（113年8月26日）：帷幕牆抗風梁柱需加強，展延172天，追加金額高達5446萬元，罰款僅6萬元。
馬文君說，軍事博物館的施工預算從17億飆漲到54億，就算經過疫情成本倍增，原物料及人力成本的增加都有資料，按成數增加，但這個金額是呈倍數成長，相當不合理。
三次變更合計追加8356萬元，罰金僅310萬元，形同「花小錢換大錢」，馬文君說，這讓廠商透過設計錯誤與延誤工期，反而獲得巨額利潤，制度形同鼓勵失誤、懲罰輕微，極度不合理。
馬文君更指出，變更預算與國防部的「物調款」金額極為接近，質疑其中是否為專管公司、設計單位與廠商「默契運作」，甚至有無圖利疑雲，國防部應全面調查，在提出完整檢討與解決方案前，國防部不應再送交預算解凍案審查。
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