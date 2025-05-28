快訊

防教師遭施壓 日本聘「校園律師」是應對恐龍家長良藥？

iOS18.5傳災情！iPhone升級後玩10分鐘就「燙得像鐵板」 這兩代用戶卻受惠

日本躲不掉南海海槽大震！恐致富士山噴發 教授：將瞬間退回江戶時代

聽新聞
0:00 / 0:00

軍博館經費17億飆破54億 馬文君質疑國防部被廠商牽著走

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
國防部在台北市大直打造國家軍事博物館，經費預算從17億暴增到54億元。圖／台北市環保局提供
國防部在台北市大直打造國家軍事博物館，經費預算從17億暴增到54億元。圖／台北市環保局提供

位於台北市大直的「國家軍事博物館」工程預算暴增，立委馬文君說，預算從17億元膨脹至54億元，暴增逾3倍，工期更展延318天，國防部僅對廠商開罰310萬元，質疑「國防部不只束手無策，簡直任人宰割」。

馬文君說，國家軍事博物館原計畫112年完工，迄今114年仍未完工。工程三度變更設計，內容皆顯不合理：

第一次（111年4月25日）：蓋到二樓才發現一樓基樁承載力不足，恐影響地板乘載安全，才緊急補強。展延30天，追加預算1310萬元，僅罰77萬。

第二次（113年1月2日）：結構強度不足需補強鋼構，展延116天，追加預算1600萬元，罰227萬。

第三次（113年8月26日）：帷幕牆抗風梁柱需加強，展延172天，追加金額高達5446萬元，罰款僅6萬元。

馬文君說，軍事博物館的施工預算從17億飆漲到54億，就算經過疫情成本倍增，原物料及人力成本的增加都有資料，按成數增加，但這個金額是呈倍數成長，相當不合理。

三次變更合計追加8356萬元，罰金僅310萬元，形同「花小錢換大錢」，馬文君說，這讓廠商透過設計錯誤與延誤工期，反而獲得巨額利潤，制度形同鼓勵失誤、懲罰輕微，極度不合理。

馬文君更指出，變更預算與國防部的「物調款」金額極為接近，質疑其中是否為專管公司、設計單位與廠商「默契運作」，甚至有無圖利疑雲，國防部應全面調查，在提出完整檢討與解決方案前，國防部不應再送交預算解凍案審查。

馬文君 國防部

延伸閱讀

南投選委會用戶政簽名比對連署書筆跡 綠委林楚茵批助藍委

行政院大砍補助款 立委馬文君批不顧地方死活、懲罰人民

預算遭砍拿地方補助款祭旗 馬文君批民進黨「家暴政府」

林昶佐出任駐芬蘭代表 馬文君批「酬庸緊吃」糟蹋專業

相關新聞

影／陸軍重型直升機吊掛滅火飛行秀 遊客直呼賺到了

陸軍飛行訓練指揮部空中運輸作戰隊今天出動CH-47SD契努克重型運輸直升機，在台南官田烏山頭水庫進行吊掛水袋取水、灑水訓...

軍博館經費17億飆破54億 馬文君質疑國防部被廠商牽著走

位於台北市大直的「國家軍事博物館」工程預算暴增，立委馬文君說，預算從17億元膨脹至54億元，暴增逾3倍，工期更展延318...

美軍來台協訓開車肇事？ 國防部：權責不在軍方

台中谷關日前發生一起交通事故，肇事者為AIT人員，據傳是在台協訓的美軍官兵。國防部副發言人喬福駿表示，有注意到相關車禍新...

海鯤9月海測完成恐再延 海軍：必要節點滾動檢討 11月交艦沒變

國造潛艦海鯤艦究竟何時能進行海上測試？持續引發各方關注，海軍司令部參謀長邱俊榮今天表示，海鯤艦目前在海測前的最後確認階段...

退將赴大陸損國家尊嚴 退輔會研議修正輔導條例

針對多位退將前往中國敬禮、聽中國國歌等引發爭議行為，退輔會研議修正輔導條例，納入退役官兵損害國家尊嚴行為，也減免或停止其...

部隊鍋 EP220｜九套NASAMS全面取代防空砲 機場防空不用防無人機嗎？

據報載美方要求我增購九套NASAMS防空飛彈系統，加上已宣布軍售的三套，預計將會達十二套之多。空軍計畫將NASAMS用做國內各空軍基地的機場防空，取代使用已久的天兵系統。 不過面對近代無人機、遊蕩彈藥等低成本武器，甚至是光纖遙控攻擊無人機等新興低成本威脅，用一枚數百萬的飛彈反制而捨棄傳統的砲、彈組合，將會是用大砲打小鳥，還會頻頻未中靶的無效投資嗎？本集邀請到軍情與航空網站主編施孝瑋一起來聊聊NASAMS防空飛彈系統。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。