軍博館經費17億飆破54億 馬文君質疑國防部被廠商牽著走

據報載美方要求我增購九套NASAMS防空飛彈系統，加上已宣布軍售的三套，預計將會達十二套之多。空軍計畫將NASAMS用做國內各空軍基地的機場防空，取代使用已久的天兵系統。 不過面對近代無人機、遊蕩彈藥等低成本武器，甚至是光纖遙控攻擊無人機等新興低成本威脅，用一枚數百萬的飛彈反制而捨棄傳統的砲、彈組合，將會是用大砲打小鳥，還會頻頻未中靶的無效投資嗎？本集邀請到軍情與航空網站主編施孝瑋一起來聊聊NASAMS防空飛彈系統。

2025-05-28 11:27