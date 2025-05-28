快訊

防教師遭施壓 日本聘「校園律師」是應對恐龍家長良藥？

iOS18.5傳災情！iPhone升級後玩10分鐘就「燙得像鐵板」 這兩代用戶卻受惠

日本躲不掉南海海槽大震！恐致富士山噴發 教授：將瞬間退回江戶時代

中國海警稱常態執法巡查 海巡署：是常態化騷擾

中央社／ 金門28日電

中國海警局今天稱福建海警在金門附近海域依法開展常態化執法巡查，海巡署金馬澎分署表示，分析其航行態樣已是常態化騷擾，將持續監控中國海警船動態，並公布執法畫面，破除不實訊息。

海洋委員會海巡署金馬澎分署今天發布新聞稿表示，中國海警局東海分局今天在微信表示「福建海警位金門附近海域依法開展常態執法巡查」，因與事實不符，海巡署予以嚴正駁斥。

海巡表示，今天上午8時50分，第12巡防區岸際雷達監控中國海警「14603」、「14608」、「14609」及「14513」4艘船分別自料羅東南方及大帽山西南方海域，沿限制水域線編隊航行侵擾金門水域。

金門海巡隊調派3505艇、10039艇、10081艇及10083艇4艘巡防艇，立即前往併航監控，並以無線電中、英文廣播，要求海警船轉向航離，全程均錄影蒐證，海警船遭驅離後，於上午11時3分航出金門限制水域。

金馬澎分署表示，民國113年2月14日金門事件後，中國海警自同年2月18日起，假借執法巡查名義，於金門水域進行騷擾之實；7月30日雙方簽署協商紀要後，中國海警仍未停止侵擾，平均每月4次、每次歷時2小時。

金馬澎分署指出，從中國海警航行態樣分析，已成為「常態化騷擾」，絕不是「執法巡查」，不僅影響兩岸氛圍，也破壞區域和平與穩定；金馬澎分署將持續嚴密監控中國海警船動態，超前部署巡防艦艇，遇況立即監控驅離，並公布執法畫面，破除中國海警不實訊息，以捍衛國家主權，安定民心士氣。

金門 海巡署

延伸閱讀

伏季休漁期 大陸海警局：福建海警於金門近海「常態化執法巡查」

影／大陸海警今再度突襲金門 海巡併航監控強勢驅離

菲公務船闖入鐵線礁海域並登島 陸海警局管控驅離時發生擦撞

菲律賓指責中方海警水炮攻擊政府科研船

相關新聞

影／陸軍重型直升機吊掛滅火飛行秀 遊客直呼賺到了

陸軍飛行訓練指揮部空中運輸作戰隊今天出動CH-47SD契努克重型運輸直升機，在台南官田烏山頭水庫進行吊掛水袋取水、灑水訓...

軍博館經費17億飆破54億 馬文君質疑國防部被廠商牽著走

位於台北市大直的「國家軍事博物館」工程預算暴增，立委馬文君說，預算從17億元膨脹至54億元，暴增逾3倍，工期更展延318...

美軍來台協訓開車肇事？ 國防部：權責不在軍方

台中谷關日前發生一起交通事故，肇事者為AIT人員，據傳是在台協訓的美軍官兵。國防部副發言人喬福駿表示，有注意到相關車禍新...

海鯤9月海測完成恐再延 海軍：必要節點滾動檢討 11月交艦沒變

國造潛艦海鯤艦究竟何時能進行海上測試？持續引發各方關注，海軍司令部參謀長邱俊榮今天表示，海鯤艦目前在海測前的最後確認階段...

退將赴大陸損國家尊嚴 退輔會研議修正輔導條例

針對多位退將前往中國敬禮、聽中國國歌等引發爭議行為，退輔會研議修正輔導條例，納入退役官兵損害國家尊嚴行為，也減免或停止其...

部隊鍋 EP220｜九套NASAMS全面取代防空砲 機場防空不用防無人機嗎？

據報載美方要求我增購九套NASAMS防空飛彈系統，加上已宣布軍售的三套，預計將會達十二套之多。空軍計畫將NASAMS用做國內各空軍基地的機場防空，取代使用已久的天兵系統。 不過面對近代無人機、遊蕩彈藥等低成本武器，甚至是光纖遙控攻擊無人機等新興低成本威脅，用一枚數百萬的飛彈反制而捨棄傳統的砲、彈組合，將會是用大砲打小鳥，還會頻頻未中靶的無效投資嗎？本集邀請到軍情與航空網站主編施孝瑋一起來聊聊NASAMS防空飛彈系統。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。