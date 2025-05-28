快訊

防教師遭施壓 日本聘「校園律師」是應對恐龍家長良藥？

iOS18.5傳災情！iPhone升級後玩10分鐘就「燙得像鐵板」 這兩代用戶卻受惠

日本躲不掉南海海槽大震！恐致富士山噴發 教授：將瞬間退回江戶時代

國防部：中共遼寧艦出現台灣東南海域 國軍全程監控

中央社／ 台北28日電

國防部今天指出，中共海軍遼寧號航空母艦位於台灣東南海域，國軍利用聯合情監偵手段全程掌握並嚴密監控。至於傳出中共可能在端午節前後軍演，國防部不評論，但以料敵從寬的原則，審慎評估並、妥適應處。

國防部今天召開例行記者會，媒體關切中共遼寧號動向，以及外媒報導中共將在端午節前後對台進行軍演。

國防部情次室情研中心副主任胡中華上校表示，目前掌握遼寧號航艦現在於台灣東南海域，而國軍利用聯合情監偵手段全程掌握並嚴密監控，至於媒體報導中共將在端午節軍演的部分則是「不評論」，但針對共軍可能的行動，國軍都是以料敵從寬原則，審慎評估並妥適應處。

國防部作計室聯合作戰計畫處副處長蘇統偉上校說明，中共針對性軍演、灰帶侵擾，國軍會視敵情威脅程度，視需要啟動應變中心開設，或漸次提升戰備等級與實施立即備戰操演，並依「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」即時應處，確保國家安全。

中國軍事雜誌「艦船知識」稱攻台的最佳時機是夏季颱風日前的上班日下午，並指出透過精準打擊台灣關鍵基礎設施，癱瘓台灣達到不戰而勝的目標。

胡中華表示，除了中國軍事雜誌報導內容，國防部也觀察到民眾和國內外專家也有其他看法，國防部對各方意見一直抱持開放態度，抱持客觀態度，廣納相關意見並客觀審慎評估敵可能行動，並妥處和預擬相關計畫，確保台海安全。

蘇統偉說，針對中共侵台的各種可能行動，國軍都已經完成相關作戰計畫應對，至於關鍵基礎設施的防護作為，目前國軍依照行政院國土安全辦公室「國家關鍵基礎設施安全防護指導綱要」平時是藉由區域聯防機制，由簽訂支援協定的常備部隊，編組適切防護兵力，協力地方政府、憲警、海巡等相關單位，共同實施國家關鍵基礎設施危機處理。

蘇統偉表示，後續藉由戰備部隊偵巡、漢光演習及年度重大戰備演訓等時機，設定相關想定狀況，實施實際演練，強化關鍵基礎設施的防護能力與韌性。

對於外媒報導，中共持續強化「由演轉戰、快速攻台」的能力，胡中華說明，共軍對台軍事行動，除了襲擾方式、兵力布署、武器能力，都是動態且持續不斷變化，國軍保持嚴密監控，以便適時修調應處作為，但共軍相關能力與行動評估屬於機密，因為涉及情蒐管道，所以不便說明，未來對於相關敵情，也會兼顧軍事安全和讓民眾瞭解的前提下，適時公布相關敵情。

國防部 國軍 中共

延伸閱讀

美軍來台協訓開車肇事？ 國防部：權責不在軍方

超導物理學家朱經武清水故居遭拆 文化局長痛心：要求國防部修復

美國防部高官洩密案外案扯出非法監聽 白宮對防長赫塞斯信任動搖？

白宮前官員憂：共軍正為封鎖台灣做準備

相關新聞

影／陸軍重型直升機吊掛滅火飛行秀 遊客直呼賺到了

陸軍飛行訓練指揮部空中運輸作戰隊今天出動CH-47SD契努克重型運輸直升機，在台南官田烏山頭水庫進行吊掛水袋取水、灑水訓...

軍博館經費17億飆破54億 馬文君質疑國防部被廠商牽著走

位於台北市大直的「國家軍事博物館」工程預算暴增，立委馬文君說，預算從17億元膨脹至54億元，暴增逾3倍，工期更展延318...

美軍來台協訓開車肇事？ 國防部：權責不在軍方

台中谷關日前發生一起交通事故，肇事者為AIT人員，據傳是在台協訓的美軍官兵。國防部副發言人喬福駿表示，有注意到相關車禍新...

海鯤9月海測完成恐再延 海軍：必要節點滾動檢討 11月交艦沒變

國造潛艦海鯤艦究竟何時能進行海上測試？持續引發各方關注，海軍司令部參謀長邱俊榮今天表示，海鯤艦目前在海測前的最後確認階段...

退將赴大陸損國家尊嚴 退輔會研議修正輔導條例

針對多位退將前往中國敬禮、聽中國國歌等引發爭議行為，退輔會研議修正輔導條例，納入退役官兵損害國家尊嚴行為，也減免或停止其...

部隊鍋 EP220｜九套NASAMS全面取代防空砲 機場防空不用防無人機嗎？

據報載美方要求我增購九套NASAMS防空飛彈系統，加上已宣布軍售的三套，預計將會達十二套之多。空軍計畫將NASAMS用做國內各空軍基地的機場防空，取代使用已久的天兵系統。 不過面對近代無人機、遊蕩彈藥等低成本武器，甚至是光纖遙控攻擊無人機等新興低成本威脅，用一枚數百萬的飛彈反制而捨棄傳統的砲、彈組合，將會是用大砲打小鳥，還會頻頻未中靶的無效投資嗎？本集邀請到軍情與航空網站主編施孝瑋一起來聊聊NASAMS防空飛彈系統。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。