國防部：中共遼寧艦出現台灣東南海域 國軍全程監控

國防部今天指出，中共海軍遼寧號航空母艦位於台灣東南海域，國軍利用聯合情監偵手段全程掌握並嚴密監控。至於傳出中共可能在端午節前後軍演，國防部不評論，但以料敵從寬的原則，審慎評估並、妥適應處。

國防部今天召開例行記者會，媒體關切中共遼寧號動向，以及外媒報導中共將在端午節前後對台進行軍演。

國防部情次室情研中心副主任胡中華上校表示，目前掌握遼寧號航艦現在於台灣東南海域，而國軍利用聯合情監偵手段全程掌握並嚴密監控，至於媒體報導中共將在端午節軍演的部分則是「不評論」，但針對共軍可能的行動，國軍都是以料敵從寬原則，審慎評估並妥適應處。

國防部作計室聯合作戰計畫處副處長蘇統偉上校說明，中共針對性軍演、灰帶侵擾，國軍會視敵情威脅程度，視需要啟動應變中心開設，或漸次提升戰備等級與實施立即備戰操演，並依「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」即時應處，確保國家安全。

中國軍事雜誌「艦船知識」稱攻台的最佳時機是夏季颱風日前的上班日下午，並指出透過精準打擊台灣關鍵基礎設施，癱瘓台灣達到不戰而勝的目標。

胡中華表示，除了中國軍事雜誌報導內容，國防部也觀察到民眾和國內外專家也有其他看法，國防部對各方意見一直抱持開放態度，抱持客觀態度，廣納相關意見並客觀審慎評估敵可能行動，並妥處和預擬相關計畫，確保台海安全。

蘇統偉說，針對中共侵台的各種可能行動，國軍都已經完成相關作戰計畫應對，至於關鍵基礎設施的防護作為，目前國軍依照行政院國土安全辦公室「國家關鍵基礎設施安全防護指導綱要」平時是藉由區域聯防機制，由簽訂支援協定的常備部隊，編組適切防護兵力，協力地方政府、憲警、海巡等相關單位，共同實施國家關鍵基礎設施危機處理。

蘇統偉表示，後續藉由戰備部隊偵巡、漢光演習及年度重大戰備演訓等時機，設定相關想定狀況，實施實際演練，強化關鍵基礎設施的防護能力與韌性。

對於外媒報導，中共持續強化「由演轉戰、快速攻台」的能力，胡中華說明，共軍對台軍事行動，除了襲擾方式、兵力布署、武器能力，都是動態且持續不斷變化，國軍保持嚴密監控，以便適時修調應處作為，但共軍相關能力與行動評估屬於機密，因為涉及情蒐管道，所以不便說明，未來對於相關敵情，也會兼顧軍事安全和讓民眾瞭解的前提下，適時公布相關敵情。