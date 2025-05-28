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美軍來台協訓開車肇事？ 國防部：權責不在軍方

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國防部副發言人喬福駿上校。圖／國防部提供
國防部副發言人喬福駿上校。圖／國防部提供

台中谷關日前發生一起交通事故，肇事者為AIT人員，據傳是在台協訓的美軍官兵。國防部副發言人喬福駿表示，有注意到相關車禍新聞，不過權責不在國防部。喬福駿強調，國軍所有涉外軍事交流細節無法評論，不過政府各機關與AIT都有交流，並且保持密切聯繫。

台中谷關一名餐廳老闆娘反映，日前在餐廳外掃地時，遭路經的車輛後照鏡撞倒在地，害她頭破血流縫15針、住院6天。當事人指稱對方清一色是身材壯碩的外籍人士，還有翻譯人員隨行，事發後一周才出面道歉，並表明身分是國防部和AIT人員，令外界質疑是來台協訓的美軍肇事。

國防部副發言人喬福駿表示，有注意到相關的車禍新聞，不過由於權責不在國防部，軍方無法評論。

媒體進一步詢問，有美軍退役將領在國會聽證會曝光在台協訓的美軍官兵達500人，並主張應該增加到1000人，對於來台協訓美軍的人數可能逐步增加，未來民事案件可能也將層出不窮，軍方是否有協訓的相關規範？喬福駿態度低調，僅表示國軍所有涉外軍事交流，都是按年度計畫進行，細節無法評論，不過政府各機關與AIT都有交流，並且保持密切聯繫。

美軍 國防部 AIT

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