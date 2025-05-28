海鯤9月海測完成恐再延 海軍：必要節點滾動檢討 11月交艦沒變

國造潛艦海鯤艦究竟何時能進行海上測試？持續引發各方關注，海軍司令部參謀長邱俊榮今天表示，海鯤艦目前在海測前的最後確認階段，必須進行適海性的航前評估，目前還沒有確切的海測時間。對於原定9月底完成海測的目標會不會延後？邱俊榮說，必要的節點會滾動檢討調整，目標還是9月完成海測，但若無法達成，海軍也有做必要的預應。

海鯤艦究竟何時出海進行海上測試，引發各方關注，據了解，立法院外交國防委員會原定明天將實際考察海鯤艦的現況，不過在海軍溝通過後已經暫時取消，延後行程，更令外界好奇海鯤艦的現況？海軍司令部參謀長邱俊榮說，這段期間正全力投入海測前的密集測試、缺失改正、確認達到安全條件等工作，這段時間確實不適合安排，也有向立委表達希望經詳細縝密評估後，再後續安排。

邱俊榮說，海鯤艦目前在海測前的準備最後確認階段，準備作業無確切時間，只要安全條件備便就會進行海上測試。他強調，海測期程首要確認符合安全條件，包括造船廠、技協、海軍、操作人員和監造方都會一起進行適海性的航前評估，此時才能定出確切的海測時間。

媒體追問，海測期程一延再延，原定9月底完成海測、11月交艦的計畫會不會因此延後？邱俊榮說，後續9月底完成海測的計畫會不會調整，是後面還要再評估的，目前的目標仍是11月交艦，並沒有改變。

邱俊榮進一步解釋，造艦的專案管理是一項長期的規劃，原本海事的期程是4月到9月底為止，必要的節點會滾動檢討調整，目標還是9月完成海測，但若無法達成，海軍也有做必要的預應，但仍還是盡力達成（9月完成海測）目標。