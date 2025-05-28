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仗還沒打就拋錨？台東裝甲車路口故障 民眾：不假不作秀
陸軍台東地區指揮部今天上午前往空軍志航基地例行訓練，途中進行裝甲車拋錨故障排除，結合現地符合實境發生。民眾表示，這樣訓練就對了，一點不假、不作秀。
軍方表示，此次演練就是模擬裝甲車發生拋錨後，相關支援車輛的相互協助，提升官兵排除量能，整個過程約30分鐘內完成結束，車輛隨即迅速移動至志航基地。
早上8點多，8輛裝甲車及後援車輛行經志航路與更生路口時，突有裝甲車停紅燈後拋錨無法前進，後續車輛被擋住，官兵立即交管，大陣仗吸引不少民眾目光。
有不了解民眾認為戰都還沒有打，裝備就出問題，這樣很不OK；另有知情民眾表示，這樣訓練就對了，一點不假、不作秀，才能讓官兵熟悉各種實際環境的狀況解決。
有退伍老兵說，早期還有旅對抗、師對抗時，大街小巷都看得到人員武器裝備跑來跑去，沒甚麼新奇，只不過現在軍方加強演訓，沒必要大驚小怪，應該要喚醒大家居安思危的觀念。
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