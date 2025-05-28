台海若開戰 華府智庫：美方預期只會收到有限幫助

華府智庫新美國安全中心（CNAS）日前發布報告指出，台海如果爆發衝突，若美國不大規模介入，其他國家可能袖手旁觀；報告也表示，美方應預期只會收到其他國家有限的幫助。

新美國安全中心21日發布「對台灣突發事件的區域與全球應對」（Regional and Global Responses to A Taiwan Contingency）報告，針對台海如果發生突發狀況，評估其他國家是否向台灣伸出援手；該研究報告由我國駐美代表處贊助製作。

該報告指出，若台海爆發突發事件，如果台灣不強力反擊，美國也選擇不大規模介入，其他國家對台灣伸出援手的機會不大；報告表示，雖然台灣的防衛與鄰近國家息息相關，但這些國家也更有可能遭受到中國的報復。

不過，報告也表示，台灣爆發突發事件預料將釀成巨大的經濟衝擊，其他國家勢必要保護自己的經濟利益，尤其是確保取得先進晶片的管道，將嘗試停止衝突。

報告也提醒說，在台海突發情況發生時，美國政策制定者應預期從其他國家收到有限的幫助，指這會是地緣政治的現實，美國應該做好最壞打算的心理準備。

報告中將世界不同國家分為四組，分別為地理的前線，包括日本、菲律賓等國、美國緊密的盟友和夥伴，包括南韓、澳洲和印度等國、東南亞國家，以及歐洲和其他國家。

報告指出，日本在台海衝突中的軍事優先事項會是保護日本的人民和領土，其中包括日本在台灣和西南方島嶼上的居民，同時日本也會想要保住釣魚台島；其次，日本將避免成為中國飛彈攻擊的目標。

報告指出，東京方面有可能會向部署在日本的美國軍隊提供庇護和後勤補給；日本最有力的行動，可能是提供潛艦巡邏，支持美軍監控或關閉第一島鏈上關鍵的咽喉點。

報告指出，菲律賓的優先任務同樣是撤離在台灣的居民，並決定是否讓美軍在台海突發情況中使用兩國合作的軍事設施。

報告也點出，南韓則必須在嚇阻北韓、維持美韓同盟、避免因台灣被捲入戰爭，這三者之中維持平衡，認為南韓必須決定「戰略彈性」，有可能像日本在韓戰爆發的時候一樣為美軍提供後勤功能；南韓也可能考慮在黃海南方執行空中和海上巡邏，對應共軍位於青島的北方艦隊總部。