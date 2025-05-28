快訊

陳傑憲脫口「某就要照三頓揍」遭炎上！親上火線道歉 太太神救援

不是新冠、流感！4歲女童發燒、呼吸道症狀 驗5種快篩揪病因

Andy控家寧情變藏男閨蜜 范成章遭爆「離婚有小孩」18字回應

聽新聞
0:00 / 0:00

台海若開戰 華府智庫：美方預期只會收到有限幫助

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
圖為美驅逐艦強生號，曾於2024年8月22日通過台灣海峽。取材自美國第七艦隊臉書
圖為美驅逐艦強生號，曾於2024年8月22日通過台灣海峽。取材自美國第七艦隊臉書

華府智庫新美國安全中心（CNAS）日前發布報告指出，台海如果爆發衝突，若美國不大規模介入，其他國家可能袖手旁觀；報告也表示，美方應預期只會收到其他國家有限的幫助。

新美國安全中心21日發布「對台灣突發事件的區域與全球應對」（Regional and Global Responses to A Taiwan Contingency）報告，針對台海如果發生突發狀況，評估其他國家是否向台灣伸出援手；該研究報告由我國駐美代表處贊助製作。

該報告指出，若台海爆發突發事件，如果台灣不強力反擊，美國也選擇不大規模介入，其他國家對台灣伸出援手的機會不大；報告表示，雖然台灣的防衛與鄰近國家息息相關，但這些國家也更有可能遭受到中國的報復。

不過，報告也表示，台灣爆發突發事件預料將釀成巨大的經濟衝擊，其他國家勢必要保護自己的經濟利益，尤其是確保取得先進晶片的管道，將嘗試停止衝突。

報告也提醒說，在台海突發情況發生時，美國政策制定者應預期從其他國家收到有限的幫助，指這會是地緣政治的現實，美國應該做好最壞打算的心理準備。

報告中將世界不同國家分為四組，分別為地理的前線，包括日本、菲律賓等國、美國緊密的盟友和夥伴，包括南韓、澳洲和印度等國、東南亞國家，以及歐洲和其他國家。

報告指出，日本在台海衝突中的軍事優先事項會是保護日本的人民和領土，其中包括日本在台灣和西南方島嶼上的居民，同時日本也會想要保住釣魚台島；其次，日本將避免成為中國飛彈攻擊的目標。

報告指出，東京方面有可能會向部署在日本的美國軍隊提供庇護和後勤補給；日本最有力的行動，可能是提供潛艦巡邏，支持美軍監控或關閉第一島鏈上關鍵的咽喉點。

報告指出，菲律賓的優先任務同樣是撤離在台灣的居民，並決定是否讓美軍在台海突發情況中使用兩國合作的軍事設施。

報告也點出，南韓則必須在嚇阻北韓、維持美韓同盟、避免因台灣被捲入戰爭，這三者之中維持平衡，認為南韓必須決定「戰略彈性」，有可能像日本在韓戰爆發的時候一樣為美軍提供後勤功能；南韓也可能考慮在黃海南方執行空中和海上巡邏，對應共軍位於青島的北方艦隊總部。

美國 日本 台海

延伸閱讀

日本「後黃金週」旅遊潮 旅遊業：海外客錯峰出遊

關稅戰下的美元 走軟背後恐涉及「隱性貶值」策略

《我家妹妹不准嫁》泰國和尚急瘋了 妹妹竟愛上日本和尚

白宮前官員憂：共軍正為封鎖台灣做準備

相關新聞

台海若開戰 華府智庫：美方預期只會收到有限幫助

華府智庫新美國安全中心（CNAS）日前發布報告指出，台海如果爆發衝突，若美國不大規模介入，其他國家可能袖手旁觀；報告也表...

部隊鍋 EP220｜九套NASAMS全面取代防空砲 機場防空不用防無人機嗎？

據報載美方要求我增購九套NASAMS防空飛彈系統，加上已宣布軍售的三套，預計將會達十二套之多。空軍計畫將NASAMS用做國內各空軍基地的機場防空，取代使用已久的天兵系統。 不過面對近代無人機、遊蕩彈藥等低成本武器，甚至是光纖遙控攻擊無人機等新興低成本威脅，用一枚數百萬的飛彈反制而捨棄傳統的砲、彈組合，將會是用大砲打小鳥，還會頻頻未中靶的無效投資嗎？本集邀請到軍情與航空網站主編施孝瑋一起來聊聊NASAMS防空飛彈系統。

仗還沒打就拋錨？台東裝甲車路口故障 民眾：不假不作秀

陸軍台東地區指揮部今天上午前往空軍志航基地例行訓練，途中進行裝甲車拋錨故障排除，結合現地符合實境發生。民眾表示，這樣訓練...

共軍聯合戰備警巡 31機10艦出海擾台

共軍昨日再次出動大批機艦執行「聯合戰備警巡」，國防部表示，從昨日清晨到今日清晨6時為止，共計偵獲共機31架、共艦9艘、公...

白宮前官員憂：共軍正為封鎖台灣做準備

白宮前國安會官員、現任布魯金斯學會（Brookings Institution）資深研究員萊特（Thomas Wright）27日認為，中國可能正在為封鎖台灣做準備，不過他也認為美國非常在意台海維持現狀，且反對任何力量改變台海現狀。

海鯤動力系統整合不良影響海測 海軍挨批未上報高層？

國造潛艦海鯤軍艦因為動力系統整合不良，海上測試前景堪慮。參與潛艦國造知情人士說，歐洲廠商出售的整合儎台管理系統（IPMS）測試始終有問題，最主要的問題在動力系統無法與這套管理系統有效整合，管理系統訊號正常，潛艦才可能正常運作。尤其動力部分，如果不正常，潛艦就無法在海上航行，海鯤號要順利出海測試，就成了問題，海軍司令部應該讓賴清德總統與國防部長顧立雄知道真相。對此，海軍司令部也給出回應。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。