共軍聯合戰備警巡 31機10艦出海擾台

共軍昨日再次出動大批機艦執行「聯合戰備警巡」，國防部表示，從昨日清晨到今日清晨6時為止，共計偵獲共機31架、共艦9艘、公務船1艘持出海擾台。國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。

國防部統計，從昨（27）日清晨到今（28）日清晨6時為止，共計偵獲共機31架次、共艦9艘及公務船1艘在台海周邊活動，其中22架次共機曾跨越海峽中線進入我北部、中部、西南及東部空域活動。

根據軍方公布的航跡示意圖，從昨天上午7時30分到傍晚6時50分為止，發現中共戰鬥機、輔戰機及無人機計21架次在台海中線沿線活動，其中13架次跨越中線進入我北部及西南空域。另外，從上午7時30分到中午12時45分，發現共軍輔戰機1架在北部防空識別區外徘徊。

同時，昨天上午6時45分到中午12時40分為止，也發現共軍戰鬥機、輔戰機及無人機計6架次進入我西南空域活動。昨日上午6時10分到傍晚6時50分則發現共軍無人機3架次，自西南空域繞經台灣南部鵝鑾鼻外海進入東部空域徘徊活動。