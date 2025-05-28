白宮前官員憂：共軍正為封鎖台灣做準備

白宮前國安會官員、現任布魯金斯學會（Brookings Institution）資深研究員萊特（Thomas Wright）27日認為，中國可能正在為封鎖台灣做準備，不過他也認為美國非常在意台海維持現狀，且反對任何力量改變台海現狀。

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）27日舉行「跨大西洋的印太地區對話」（Transatlantic Dialogue on the Indo-Pacific）邀請學者專家現場座談。

萊特表示，台灣依然是美國和中國最有可能爆發衝突的地方，而美中之間在台灣議題上的緊張現在還與兩國的科技競爭結合在一起，尤其是在人工智慧（AI）的競賽上。

有鑒於台積電對全球半導體供應鏈的重要性，萊特把台灣的情況比喻做美蘇冷戰時期的西柏林（West Berlin），而台灣生產全球絕大部分的晶片，重要程度好比是冷戰期間唯一生產鈾的地方。

萊特說，假如台海當真爆發衝突，有可能是以不在預期中的方式發生；萊特指出，中國在今年4月1日至2日在台海周邊發動代號「海峽雷霆—2025A」的軍演，威脅隔離台灣、向台灣的軍事設施發動攻擊。

萊特認為，中國4月分的軍演釋出訊號，中國有可能正在為未來的對台行動做準備；至於共軍有沒有可能在2027年以武力犯台，萊特表示，他對此也非常憂心，但他指出，中國正在做準備的行動可能不到武力犯台，更傾向執行隔離、封鎖台灣的劇本。

萊特表示，美國必須與盟友緊密合作，才有機會處理、避免這樣的危機發生；萊特也提醒說，就算避開短期危機，美國也要思考到如何發展出長期的戰略優勢，以勾勒出對美國有利的國際秩序。

萊特並認為，美國非常在意台海維持現狀，也反對包括中國在內，任何想要改變台海現狀的力量；萊特表示，美國重視台海維持現狀，一方面有務實的原因，另一方面也看重維持和平、穩定的國際秩序。