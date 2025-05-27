雷虎小組換裝勇鷹高教機 展開5機編隊訓練驗證
空軍目前陸續接收勇鷹高教機，空軍雷虎小組今天以勇鷹高教機5機編隊科目驗證，現場守候的航迷目擊雷虎小組以5機編隊執行低空衝場、扇形展開、致敬隊形等3個科目，未來雷虎小組將以勇鷹高教機進行飛行展示。
勇鷹高教機是近年國機國造的代表，即將取代AT-3教練機成為新一代空軍飛行員的育成機種，研製勇鷹高教機的漢翔公司自民國110年開始交機，預計在115年完成全數66架交付空軍。
雷虎小組先前所使用的機種為AT-3教練機；據了解，隨著勇鷹高教機陸續交付空軍，雷虎小組的飛行員自去年第4季起從AT-3教練機換裝勇鷹高教機，並展開相關訓練，今天起進行5機編隊科目驗證，而未來雷虎小組將以勇鷹高教機進行飛行展示。
雷虎小組今天在岡山基地進行5機編隊的科目，也吸引許多航空迷在基地外一睹雷虎小組換新機後的風采，臉書粉絲團「IDF經國號」今天披露照片指出，雷虎小組今天上午首度執行5機編隊科目驗證，共計低空衝場、扇形展開、致敬隊形等3個科目。
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