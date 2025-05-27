快訊

柯文哲辯不會逃亡沒有用！合議庭裁定審判中再羈押禁見2個月

北院裁定柯文哲續押2個月 民眾黨嗆雙標：綠色權貴輕易逃亡

家寧男閨蜜曝光？Andy轟2人頻繁過夜、出國 他遭起底後直球回應

雷虎小組換裝勇鷹高教機 展開5機編隊訓練驗證

中央社／ 台北27日電

空軍目前陸續接收勇鷹高教機，空軍雷虎小組今天以勇鷹高教機5機編隊科目驗證，現場守候的航迷目擊雷虎小組以5機編隊執行低空衝場、扇形展開、致敬隊形等3個科目，未來雷虎小組將以勇鷹高教機進行飛行展示。

勇鷹高教機是近年國機國造的代表，即將取代AT-3教練機成為新一代空軍飛行員的育成機種，研製勇鷹高教機的漢翔公司自民國110年開始交機，預計在115年完成全數66架交付空軍。

雷虎小組先前所使用的機種為AT-3教練機；據了解，隨著勇鷹高教機陸續交付空軍，雷虎小組的飛行員自去年第4季起從AT-3教練機換裝勇鷹高教機，並展開相關訓練，今天起進行5機編隊科目驗證，而未來雷虎小組將以勇鷹高教機進行飛行展示。

雷虎小組今天在岡山基地進行5機編隊的科目，也吸引許多航空迷在基地外一睹雷虎小組換新機後的風采，臉書粉絲團「IDF經國號」今天披露照片指出，雷虎小組今天上午首度執行5機編隊科目驗證，共計低空衝場、扇形展開、致敬隊形等3個科目。

高教 空軍 勇鷹

延伸閱讀

延長一個月！川普對歐盟50％關稅喊卡 網爆笑：空軍哭哭白忙了

川普再嗆歐盟、限空令今將退場 網問空軍是否重返榮耀：全力空下去！

美國國殤日空軍上演飛行秀 7大戰機轟炸機首度同框

限空令退場！金管會宣布5/26恢復正常交易機制 網酸：雨天收傘

相關新聞

影／大陸海警今再度突襲金門 海巡併航監控強勢驅離

再過幾天就是端午節，大陸海警仍未停止以「灰色地帶」手段擾動金門水域。海巡署金馬澎分署第十二巡防區今日下午14點再度偵獲大...

共軍再發動聯合戰備警巡 一上午27架次共機擾台

國防部表示，共軍從今日上午開始，再度出動大批主、輔戰機及無人機，進入我北、中、東部及西南空域，配合共艦執行「聯合戰備警巡...

34共機10共艦大批出海 國軍嚴密監控應處

國防部表示，從昨日清晨到今日清晨6時為止，又發現共機大批出動進入我西南空域活動，共計偵獲共機34架、共艦9艘、公務船1艘...

川軍傳奇／整21師來台平亂集體貪汙 師長反成國大代表

1947年228事件成為台灣幾十年來的政治傷痕，除了事件過程的民間傷亡，中國大陸來台平亂的整編21師軍紀渙散，也引起很大反感。整21師自師長以下營連級軍官，遭調查發現盜賣台電公物，貪汙腐敗，師長劉雨卿一人就有4妾，但劉雨卿在蔣中正庇護下，未依軍法嚴辦，內戰期間還接任四川重慶警備司令，而國軍潰敗來台後，又遞補上了國大代表。...

觀察站／顧部長發言狀況外 軍校困境難解

一年前顧立雄接掌國防部，取消多項基層抱怨的無意義管制，贏得好評；近日媒體訪問賴總統，報導更將顧形容為政府「三本柱」之一，...

防長說軍校招生不分性別 簡章照樣男女分招

本報昨報導軍校招生「陰盛陽衰」，國防管理學院一年級男生僅六十八人，女生達九十人，創下紀錄。國防部長顧立雄昨表示，軍校招收...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。