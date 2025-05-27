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影／大陸海警今再度突襲金門 海巡併航監控強勢驅離

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
海巡署金馬澎分署第十二巡防區今日14點再度偵獲大陸海警船關閉自動識別系統（AIS），以「暗船」模式突襲金門周邊海域，海巡單位迅速部署4艘巡防艇應對。圖／金門海巡隊提供
海巡署金馬澎分署第十二巡防區今日14點再度偵獲大陸海警船關閉自動識別系統（AIS），以「暗船」模式突襲金門周邊海域，海巡單位迅速部署4艘巡防艇應對。圖／金門海巡隊提供

再過幾天就是端午節，大陸海警仍未停止以「灰色地帶」手段擾動金門水域。海巡署金馬澎分署第十二巡防區今日下午14點再度偵獲大陸海警船關閉自動識別系統（AIS），以「暗船」模式突襲金門周邊海域，海巡單位迅速部署4艘巡防艇應對。

海巡署金馬澎分署今天傍晚表示，今日14時50分及15時左右，大陸海警船「14609」、「14603」、「14608」與「14513」分別自金門東、西面兩側海域航入，採兩艘一組方式進入我方水域，金門海巡隊方立即啟動預警部署，以4艘巡防艇實施併航監控與廣播驅離，並透過中、英文無線電強硬要求對方離開。

在海巡艇持續監控與施壓下，4艘中國海警船終於於16時55分至17時陸續駛離金門限制水域。海巡署指出，中國海警持續以消耗性戰術試探台灣防衛底線，海巡部門將持續運用情監偵技術，強化即時應處能力，堅定執法立場，捍衛國家主權與海域安全。

海巡署金馬澎分署第十二巡防區今日14點再度偵獲大陸海警船以「暗船」模式突襲金門周邊海域，海巡單位迅速部署4艘巡防艇應對。圖／金門海巡隊提供
海巡署金馬澎分署第十二巡防區今日14點再度偵獲大陸海警船以「暗船」模式突襲金門周邊海域，海巡單位迅速部署4艘巡防艇應對。圖／金門海巡隊提供

金門 端午節 海巡署 主權

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