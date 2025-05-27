快訊

柯文哲再遭延押 朱立倫錯愕憤慨：停止司法濫權

聽新聞
0:00 / 0:00

我軍費佔GDP比率 3%非底線？顧立雄：可能往上加

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
我國向美國採購的首批M1A2T主力戰車，透過鐵運運往美國西岸。圖／取自X影片截圖
我國向美國採購的首批M1A2T主力戰車，透過鐵運運往美國西岸。圖／取自X影片截圖

針對我國國防預算GDP的比率，國防部顧立雄月前在立法院表示，總統已經宣示了，3%是我們要達到，但以總統的意思上來看的話，3%也不是最後的底線。顧立雄說，還有可能往上增加，重點在於我們防衛作戰的實際需要。

顧立雄4月中出席立法院外交及國防委員會，列席的民進黨立委邱志偉質詢宣稱，他近期有機會與日本前防衛的大臣有私下討論，談及國防預算，中國大陸國防預算規模是台灣的40倍。而我國要有自主防衛能量，一定要有足夠的國防預算來支應，日本2027年國防預算要提高到GDP的2%；而我國希望爭取能夠到3%，他認為應該逐步增加國防預算占GDP的比率，他問顧立雄有沒有什麼想法？

顧立雄說，總統已經宣示，3%是我們要達到，另外他想如果以總統的意思上來看的話，3%也不是最後的一個底線；還有可能往上增加，不過重點是在於我們要依照我們防衛作戰的實際需要。綠委關切賴總統說要編列特別預算的期程，顧立雄說正在進行規劃。

顧立雄 日本 國防預算 國防部 GDP

延伸閱讀

【重磅快評】顧立雄何苦把自己變成吳釗燮？

女性當兵多未超收 顧立雄：能力夠就可當

影／顧立雄談軍校超收女生 指台大法律系也女多於男

小紅書曝光花蓮基地細節？顧立雄：影片是3D合成

相關新聞

影／大陸海警今再度突襲金門 海巡併航監控強勢驅離

再過幾天就是端午節，大陸海警仍未停止以「灰色地帶」手段擾動金門水域。海巡署金馬澎分署第十二巡防區今日下午14點再度偵獲大...

我軍費佔GDP比率 3%非底線？顧立雄：可能往上加

針對我國國防預算占GDP的比率，國防部長顧立雄月前在立法院表示，總統已經宣示了，3%是我們要達到，但以總統的意思上來看的...

共軍再發動聯合戰備警巡 一上午27架次共機擾台

國防部表示，共軍從今日上午開始，再度出動大批主、輔戰機及無人機，進入我北、中、東部及西南空域，配合共艦執行「聯合戰備警巡...

34共機10共艦大批出海 國軍嚴密監控應處

國防部表示，從昨日清晨到今日清晨6時為止，又發現共機大批出動進入我西南空域活動，共計偵獲共機34架、共艦9艘、公務船1艘...

川軍傳奇／整21師來台平亂集體貪汙 師長反成國大代表

1947年228事件成為台灣幾十年來的政治傷痕，除了事件過程的民間傷亡，中國大陸來台平亂的整編21師軍紀渙散，也引起很大反感。整21師自師長以下營連級軍官，遭調查發現盜賣台電公物，貪汙腐敗，師長劉雨卿一人就有4妾，但劉雨卿在蔣中正庇護下，未依軍法嚴辦，內戰期間還接任四川重慶警備司令，而國軍潰敗來台後，又遞補上了國大代表。...

觀察站／顧部長發言狀況外 軍校困境難解

一年前顧立雄接掌國防部，取消多項基層抱怨的無意義管制，贏得好評；近日媒體訪問賴總統，報導更將顧形容為政府「三本柱」之一，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。