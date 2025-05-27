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我軍費佔GDP比率 3%非底線？顧立雄：可能往上加
針對我國國防預算占GDP的比率，國防部長顧立雄月前在立法院表示，總統已經宣示了，3%是我們要達到，但以總統的意思上來看的話，3%也不是最後的底線。顧立雄說，還有可能往上增加，重點在於我們防衛作戰的實際需要。
顧立雄4月中出席立法院外交及國防委員會，列席的民進黨立委邱志偉質詢宣稱，他近期有機會與日本前防衛的大臣有私下討論，談及國防預算，中國大陸國防預算規模是台灣的40倍。而我國要有自主防衛能量，一定要有足夠的國防預算來支應，日本2027年國防預算要提高到GDP的2%；而我國希望爭取能夠到3%，他認為應該逐步增加國防預算占GDP的比率，他問顧立雄有沒有什麼想法？
顧立雄說，總統已經宣示，3%是我們要達到，另外他想如果以總統的意思上來看的話，3%也不是最後的一個底線；還有可能往上增加，不過重點是在於我們要依照我們防衛作戰的實際需要。綠委關切賴總統說要編列特別預算的期程，顧立雄說正在進行規劃。
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