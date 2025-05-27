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34共機10共艦大批出海 國軍嚴密監控應處

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國防部統計，從昨日清晨到今日清晨6點為止，共計偵獲共機34架次、共艦9艘及公務船1艘在台海周邊活動。圖／國防部提供
國防部統計，從昨日清晨到今日清晨6點為止，共計偵獲共機34架次、共艦9艘及公務船1艘在台海周邊活動。圖／國防部提供

國防部表示，從昨日清晨到今日清晨6時為止，又發現共機大批出動進入我西南空域活動，共計偵獲共機34架、共艦9艘、公務船1艘持出海擾台。國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。

國防部統計，從昨（26）日清晨到今（27）日清晨6時為止，共計偵獲共機34架次、共艦9艘及公務船1艘在台海周邊活動，這34架次共機曾跨越海峽中線進入我北部、西南及東南空域活動。

根據軍方公布的航跡示意圖，從昨天下午2時到晚間9時為止，發現中共戰鬥機、轟炸機計13架次在台海中線沿線活動，並且跨越中線進入我北部空域。

同時，昨天上午8時25分到今天清晨6時為止，也發現共軍戰鬥機、轟炸機、輔戰機無人機計20架次進入我西南空域活動。昨日下午1時05分到3時16分則發現共軍無人機1架，自西南空域繞經台灣南部鵝鑾鼻外海進入東部空域徘徊活動。

另外，軍方也預告中共將於5月29日，自西昌衛星發射中心向西太平洋方向發射衛星運載火箭，可能經過我防空識別區上空，提醒民眾注意。

衛星 國防部 台海

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