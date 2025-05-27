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44共機艦船台海周邊活動 中共5月29日發射運載火箭

中央社／ 台北27日電

國防部表示，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲共機34架次逾越海峽中線進入北部、西南及東南空域，並偵獲共艦9艘、公務船1艘，總計中共44機艦船持續在台海周邊活動，國軍嚴密監控與應處。

國防部並預告，中共將於29日在西昌衛星發射中心執行運載火箭發射，飛行方向為西太平洋，且經過台灣防空識別區（ADIZ）。

根據國防部今天公布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，昨天下午2時至昨天晚間9時，在台灣海峽空域偵獲中共13架次主戰機且均逾越台灣海峽中線。

國軍並於昨天上午8時25分至今天上午6時，在台灣西南空域偵獲中共20架次主、輔戰機及無人機，且飛行航跡延伸至台灣東南空域；並於昨天下午1時5分至昨天下午3時16分，在東部空域偵獲中共1架次無人機。

國防部指出，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

國防部 國軍 中共

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