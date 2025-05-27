44共機艦船台海周邊活動 中共5月29日發射運載火箭

1947年228事件成為台灣幾十年來的政治傷痕，除了事件過程的民間傷亡，中國大陸來台平亂的整編21師軍紀渙散，也引起很大反感。整21師自師長以下營連級軍官，遭調查發現盜賣台電公物，貪汙腐敗，師長劉雨卿一人就有4妾，但劉雨卿在蔣中正庇護下，未依軍法嚴辦，內戰期間還接任四川重慶警備司令，而國軍潰敗來台後，又遞補上了國大代表。...

2025-05-27 07:30