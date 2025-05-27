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中共從俄烏戰學經驗 美智庫：混合戰應用台海衝突

中央社／ 華盛頓26日專電

美國學界持續示警，中共關注烏克蘭戰爭發展並汲取教訓。美國智庫蘭德公司發布報告指出，解放軍俄烏戰爭中學到的混合戰經驗，極可能應用於台海衝突；解放軍新混合戰的概念在於以非軍事手段塑造戰場環境，提升殺傷力。

美國智庫蘭德公司（RAND）22日發布「中國從俄烏戰爭中取得的教訓」報告，近90頁的內容提到數項關鍵結論，包括解放軍已認定混合作戰是未來戰爭特徵，顯示他們從俄烏戰爭中學到的混合戰教訓，極可能會應用於未來可能的美中混合戰爭，例如台海衝突。

報告提到，觀察到俄羅斯戰場表現不佳後，解放軍研究人員更懷疑俄方「以非軍事嚇阻手段能避免戰爭」的說法，而開始推動新的混合戰模式，重視潛在衝突發生前，以非軍事手段塑造戰場空間，並提升軍事殺傷效果。

此外，解放軍研究人員評估，美國的國防工業基礎無法支撐一場長期戰爭，隨著戰爭推進，美國的技術優勢將遞減。主張拉長未來衝突的時間可以削弱美國技術優勢，中國的國防動員體系則在這類衝突中占上風。

報告建議，美國空軍應準備在惡劣環境下長期作戰，並規劃大規模作戰行動，以確保能對已受損的機場進行修復、加油與補給，使美國空中力量能在持久戰中持續作戰。

美國國防部則應制定針對持久戰的整合作戰概念。明確的印太區域持久戰作戰構想可以為軍事規劃提供指引，並透過提高戰爭代價來強化對解放軍侵略行動的嚇阻效果。

報告也指出，五角大廈應協助盟國抵禦中共的資訊戰。雖然中共的假訊息未必能分裂聯盟，但放任不理仍可能造成政治成本。

美國政府因應方面，報告提到，國會應擴充國防產能，以削弱解放軍對透過持久戰取勝的認知。擴大的國防工業能力也可能達到嚇阻解放軍侵略的目的。

報告另建議美國政府維持現行對中政策，推動外交交流並建立互信機制。雖然中國官員不太可能參與美方關切的關鍵議題，例如建立互信及危機溝通，但持續務實接觸可為其他國家樹立負責任的榜樣，也可能削弱中共對美國「霸權行為」的假訊息宣傳。

美國前副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）昨天則示警，中國領導人正觀察國際社會對俄羅斯侵略烏克蘭的反應，以評估未來對台灣的態度。

曾在柯林頓、歐巴馬與拜登政府任職的雪蔓接受美國媒體NewsNation採訪時表示，如果俄羅斯能夠入侵主權國家，全面或部分占領烏克蘭，且沒有人真正阻止，中國就會幻想奪取台灣以及當地生產的所有先進半導體，而且沒有人會對此感到驚訝，「這對我們來說是一種威脅」。

解放軍 美國 俄烏戰爭

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