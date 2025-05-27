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觀察站／顧部長發言狀況外 軍校困境難解

聯合報／ 本報記者程嘉文

一年前顧立雄接掌國防部，取消多項基層抱怨的無意義管制，贏得好評；近日媒體訪問賴總統，報導更將顧形容為政府「三本柱」之一，儼然有更上層樓可能。昨天在立法院，顧立雄卻明顯狀況外，甚至流於「訟師」式信口雌黃，表現可謂「掉漆」。

針對軍校人力，顧立雄發言重點，一是「目前招生名額遠高於預期」，二是「招生不分男女，僅以成績作為標準」。兩者都不符事實，且錯得離譜。

依據一一三年度招生簡章，陸海空軍官校計畫各招收三六○、一九○、二三六人；國防大學理工、政戰、管理學院，計畫各招收二○○、一六○、一四○人。然目前大一學生實際人數，三軍官校為一六二、一○六、一七二人，國防大學三所學院為一五九、一五六、一五八人。總計規畫招收一二七六人，大一尚未結束，缺員已超過四分之一，尤其身為國軍主幹的陸軍，官校學生更剩不到一半，顧部長竟稱「招生遠高於預期」，豈非睜眼瞎話？

顧立雄在國會說「招生不分男女」，甚至以台大法律系比擬，引喻失義。軍方歷年各項招考，都將預計招收男、女人數在簡章明確列出，從非「僅以成績為標準」。簡章形同定型契約，過去數十年來，國防部與官兵權利糾紛，都是以當年簡章白紙黑字為仲裁依歸，怎會是部長所云「只是現狀敘述，我認為沒有意義」？若有女性考生拿這句話提出申訴，要求男女生錄取門檻必須一致，國防部該如何處理？

顧立雄認為軍中只要看能力，不必分性別，觀念值得肯定，擴大招收女性更可能改善缺員窘境，但要符合理念，軍方該做的是未來招募拉近男女比例，甚至考慮取消性別限制，而非任意誤導，曲解已經對外公布的「現有」制度；否則，國防部自訂規矩可踩在腳底，自我作踐，又怎能期待社會尊重國軍？

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