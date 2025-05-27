聽新聞
0:00 / 0:00

防長說軍校招生不分性別 簡章照樣男女分招

聯合報／ 記者程嘉文／台北報導
國防部長顧立雄昨列席立法院備答詢。記者許正宏／攝影
國防部長顧立雄昨列席立法院備答詢。記者許正宏／攝影

本報昨報導軍校招生「陰盛陽衰」，國防管理學院一年級男生僅六十八人，女生達九十人，創下紀錄。國防部長顧立雄昨表示，軍校招收名額遠比預期多、比上屆好很多，不認為需要區別男女比例，簡章上的男女招生名額，「我認為沒有意義」。

顧立雄昨答覆民進黨立委王定宇質詢說，目前軍校招生名額遠高於預期，招生時不分男女，僅以成績作標準；他認為女性從事志願役，表現不會輸給男性，有時甚至更好。此外，志願役軍士官退伍後，會進入後備動員編管，因此並無男女學官比例失衡問題。

國民黨立委徐巧芯質詢，為何會出現女生超收、男生不足？顧立雄解釋，狀況只發生在政戰學院與國防管理學院，因為軍校招生是「成績排序，擇優錄取」。還笑說，自己畢業的台大法律系，現在也是女生比男生多。

徐巧芯指比喻不倫不類，因為台大法律系招生不區分男女，軍校招生簡章卻明確列出男生與女生預定招收名額；既然國防部覺得男女不需要區分，為何還要分開招生？

顧立雄仍堅持「沒有區分」；對招生簡章上的數字，他說「只是現狀的敘述，我認為沒有意義」。參謀本部人事次長劉沛智說，國防大學各學院畢業生大多擔任心輔或後勤等職務，男女生就不會有區別。

國防部已經公布的一一四學年度軍校入學考試簡章，仍註明男女分別招生，各自有預定員額，且未按近年實際招獲數字調整性別比例，仍維持男性名額遠多於女，和實際招收情況完全不同。

顧立雄 王定宇 志願役 徐巧芯 國防大學

延伸閱讀

【重磅快評】顧立雄何苦把自己變成吳釗燮？

女性當兵多未超收 顧立雄：能力夠就可當

影／小紅書曝光花蓮基地？顧立雄：研判是合成後製

影／顧立雄談軍校超收女生 指台大法律系也女多於男

相關新聞

小紅書曝光花蓮基地細節？顧立雄：影片是3D合成

大陸「小紅書」出現介紹花蓮空軍基地內部設施影片，引發被無人機侵入拍攝討論。國防部長顧立雄今天上午在立法院表示，據判斷這些...

觀察站／顧部長發言狀況外 軍校困境難解

一年前顧立雄接掌國防部，取消多項基層抱怨的無意義管制，贏得好評；近日媒體訪問賴總統，報導更將顧形容為政府「三本柱」之一，...

防長說軍校招生不分性別 簡章照樣男女分招

本報昨報導軍校招生「陰盛陽衰」，國防管理學院一年級男生僅六十八人，女生達九十人，創下紀錄。國防部長顧立雄昨表示，軍校招收...

【重磅快評】顧立雄何苦把自己變成吳釗燮？

顧立雄與吳釗燮，都是蔡政府的國安體系重臣，賴總統上任後繼續擔任要職。但兩人在社會大眾的印象分數，卻相去甚遠。

女性當兵多未超收 顧立雄：能力夠就可當

「女性從事志願役表現不輸給男性，且國軍招生沒有設定男女比例。」針對今年理工、政戰與管理學院，均出現女性人數超過男性的情況，國防部長顧立雄26日於立法院備詢時表示，所有錄取的學生皆依照相關程序排序，不分男女，並非因性別而有差別對待。

顧立雄說招生不必分性別 軍校簡章照樣男女分招

軍校招生出現女生大量超收，國防管理學院甚至出現女多於男狀況。國防部長顧立雄今天在立院解釋，軍校招生是「成績排序，擇優錄取...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。