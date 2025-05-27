防長說軍校招生不分性別 簡章照樣男女分招

本報昨報導軍校招生「陰盛陽衰」，國防管理學院一年級男生僅六十八人，女生達九十人，創下紀錄。國防部長顧立雄昨表示，軍校招收名額遠比預期多、比上屆好很多，不認為需要區別男女比例，簡章上的男女招生名額，「我認為沒有意義」。

顧立雄昨答覆民進黨立委王定宇質詢說，目前軍校招生名額遠高於預期，招生時不分男女，僅以成績作標準；他認為女性從事志願役，表現不會輸給男性，有時甚至更好。此外，志願役軍士官退伍後，會進入後備動員編管，因此並無男女學官比例失衡問題。

國民黨立委徐巧芯質詢，為何會出現女生超收、男生不足？顧立雄解釋，狀況只發生在政戰學院與國防管理學院，因為軍校招生是「成績排序，擇優錄取」。還笑說，自己畢業的台大法律系，現在也是女生比男生多。

徐巧芯指比喻不倫不類，因為台大法律系招生不區分男女，軍校招生簡章卻明確列出男生與女生預定招收名額；既然國防部覺得男女不需要區分，為何還要分開招生？

顧立雄仍堅持「沒有區分」；對招生簡章上的數字，他說「只是現狀的敘述，我認為沒有意義」。參謀本部人事次長劉沛智說，國防大學各學院畢業生大多擔任心輔或後勤等職務，男女生就不會有區別。

國防部已經公布的一一四學年度軍校入學考試簡章，仍註明男女分別招生，各自有預定員額，且未按近年實際招獲數字調整性別比例，仍維持男性名額遠多於女，和實際招收情況完全不同。