海馬士試射訊號異常 陸軍：軟體須更新否認中共干擾

藍委質疑，海馬士多管火箭系統日前進行試射，兩度出現「訊號異常」。陸軍今天表示，訊號異常為射控電腦故障訊息，將盡快進行軟體更新，且當天電磁環境並無異狀，否認中共電磁干擾情事。

國軍對美採購的海馬士多管火箭系統（HIMARS）去年10月運抵台灣，負責接裝的陸軍58砲指部多管火箭連官兵今年5月12日下午在屏東九鵬基地首度實施實彈射擊，共射擊33枚訓練火箭彈，驗證接裝成果。

立法院外交及國防委員會今天處理院會交付114年度中央政府總預算決議，國防部主管預算凍結案等120案。

國民黨立委黃仁質詢時質疑，海馬士多管火箭系統日前在九鵬基地試射，過程兩度出現「訊號異常」，要求國防部說明原因。

陸軍司令部參謀長陳建義答詢時表示，台灣採購的是美方最新海馬士火箭系統，試射當天的訊號異常是在射擊命令傳輸到射控電腦，射控電腦自行檢測計算出的故障訊息，經過操作手按照美方既定程序，故障排除後順利射擊。

陳建義進一步說明，射擊結束後已立刻向美方反映，美方回復該系統主要功能完整，最主要是電腦檢測「軟體上的偶發」。目前在美軍或其他工作國在該軟體程式也發現類似狀況，會儘快做軟體修訂更新，因此並非全車系統問題。

黃仁追問，海馬士多管火箭系統遭到中共GPS欺敵、干擾可能性，並舉出俄烏戰爭前例。

對此，陳建義兩度強調，九鵬基地的射擊對電磁環境、敵可能的訊號截收，都在整體管控防制作為內。當天射擊，海空域、電磁環境都是射擊會考慮的安全事項，「當天沒有異常情況」。

此外，外交及國防委員會今天排審解凍計120案，其中「討論事項」49案，包含業務費預算凍結30%一案，共計新台幣845億2933萬5000元。召委沈伯洋宣布，專案報告2案經委員會同意動支、送交院會，其餘書面報告47案由委員會同意解凍。