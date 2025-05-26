女性當兵多未超收 顧立雄：能力夠就可當

「女性從事志願役表現不輸給男性，且國軍招生沒有設定男女比例。」針對今年理工、政戰與管理學院，均出現女性人數超過男性的情況，國防部長顧立雄26日於立法院備詢時表示，所有錄取的學生皆依照相關程序排序，不分男女，並非因性別而有差別對待。

女性從軍沒有偏多

立法院外交及國防委員會處理114年度國防部主管預算凍結案。民進黨立委王定宇表示，三軍官校今年的招生人數女性多於男性，男性學官的人數不足怎麼辦？顧立雄回應說，國防管理與政治學院，還有青年正規軍事院校的招生都比預期好，表定招收1500多人，今年卻收到4008人。

他也說，男女學官比例並沒有失衡，包括目前國軍學校招生名額遠高於預期，且招生時也不分男女，僅以成績作為標準，且他認為女性從事志願役的表現不會輸給男性。此外，志願役軍士官並退伍後，也會進入後備動員編管。王定宇再追問說，「男生不足、女生偏多」的說法是錯的？顧立雄肯定表示：「對」。

員額總表僅呈現狀況

國民黨立委徐巧芯也詢問招生相關問題，並詢問為何男性報名軍校相對女性少這麼多？顧立雄回應說，相關科系的招生都是擇優錄取。徐巧芯追問，為何參加男性的成績不好？顧立雄則說，他是台大法律系畢業，近年來法律系的女性都比男性多，他認為男女平等，且女性從軍有時表現比男性好。

「那為何國軍的『招生員額總表』要區分男女？」徐巧芯如此質疑，但人次室次長劉沛智回應說，理工、政戰與管理學院相關學員畢業後大多是芯府或是後勤單位，因此招生時確實不分男女。顧立雄也澄清說，招生員額總表只是國軍現況的呈現，不代表招生時要區分男女，並沒有其他的意思。

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