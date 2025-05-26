顧立雄說招生不必分性別 軍校簡章照樣男女分招

軍校招生出現女生大量超收，國防管理學院甚至出現女多於男狀況。國防部長顧立雄今天在立院解釋，軍校招生是「成績排序，擇優錄取」，並稱女性服役表現良好，招生簡章上的數字沒有意義。不過，國防部先前公布預備在今年9月入學的114年度軍校招生簡章，仍有男性、女性員額數字，和現況完全脫節。

顧立雄今年應立法院外交及國防委員會邀請列席，答覆立委對軍校生女多於男的現況，與招生簡章不符情形時，他還略帶笑意說，自己畢業的台大法律系，現在也是女生比男生多。

對國民黨立委徐巧芯刻反駁，台大法律系招生時，並沒有區分男女，但軍校招生簡章上，各校軍費生都明確列出，男、女的預定招收名額。她質疑，既然國防部覺得男女不需要區分，為何還要分開招生？顧立雄仍然堅持「沒有區分」，並宣稱，招生簡章上的數字，「那只是現狀的敘述，我認為沒有意義。」

不過從國防部已經公告的114年度軍校招生簡章，各校的軍費生仍然是兩性分招，即使政戰學院與國防管理學院，預計招收名額也仍然維持男性遠多於女，和現況完全脫節。

依據114年招生簡章，國防大學所屬三學院的軍費生：管理學院預計招收147人，男女各為116、31人；政戰學院預計招收180人，男女各為132、48人；中正理工學院預計招收160人，男女各為133、27人。