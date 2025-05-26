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顧立雄談軍校超收女生 指台大法律系也女多於男

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
國防部部長顧立雄。資料照，記者林伯東／攝影
國防部部長顧立雄。資料照，記者林伯東／攝影

軍校招生出現「陰盛陽衰」的情況，國防管理學院甚至出現，大一男生68人，女生卻高達90人的情況。對此，國防部顧立雄今天列席立院外交國防委員會時表示，今年軍校招收名額遠比預期多、比去年好很多，也不認為需要區別男女比例，並舉例台大法律系也是女生比男生多。

顧立雄答覆立委王定宇質詢時說，今年軍校招收名額遠比預期多、比去年好很多，也不認為招生需要區別男女比例，自己到部隊所看到的是，女性志願役的表現不輸於男性，未來志願役人員退伍後，也都會納入動員編管。

立委徐巧芯質詢時問，為何會出現女生超收、男生不足？顧立雄解釋，其實狀況就只發生在政戰學院與國防管理學院，因為軍校招生是「成績排序，擇優錄取」。顧立雄還略帶笑意說，自己畢業的台大法律系，現在也是女生比男生多。

徐巧芯立刻反駁，顧立雄的比喻不正確，因為台大法律系招生時，並沒有區分男女，但軍校招生簡章上的總表，各校軍費生都明確分別列出，男生與女生的預定招收名額。她質疑，既然國防部覺得男女不需要區分，為何還要分開招生？

顧立雄對此仍然堅持「沒有區分」，對於招生簡章上的數字，他宣稱，「那只是現狀的敘述，我認為沒有意義。」

各軍校招生出現嚴重不足，少數達標的政戰學院與國防管理學院，都出現大量超收女生的狀況。但國防部長顧立雄26日在立院表示，他覺得招收不必區分男女，現行招生簡章上的招收名額，「那只是現狀的序述，我認為沒有意義」。圖／聯合報系資料照片
各軍校招生出現嚴重不足，少數達標的政戰學院與國防管理學院，都出現大量超收女生的狀況。但國防部長顧立雄26日在立院表示，他覺得招收不必區分男女，現行招生簡章上的招收名額，「那只是現狀的序述，我認為沒有意義」。圖／聯合報系資料照片

顧立雄 法律系 國防部

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